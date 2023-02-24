口罩令何時撤　陳茂波稱爭取今季前能解除：明白社會望盡快除口罩

疫情趨平穩惟口罩令仍維持，財政司司長陳茂波今（24日）在電台節目闡述新一份財政預算案措施時，有聽眾質疑維持口罩令下如何吸引更多旅客來港，陳茂波回應指醫務衞生局已表明現階段會繼續維持口罩令，政府正不斷評估社區健康風險，爭取今季前能解除口罩令。



另外，財政預算案提出向馬會徵收每年24億元的「額外足球博彩稅」，受到馬會強烈反對。陳茂波表示，即使徵收額外稅款，馬會的足球博彩事業仍有利可圖，他又指馬會過去五年都錄得盈餘，前年更有可觀投資回報，相信馬會可以負擔相關稅項。



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在復常路上，港府推動多個宣傳香港大型活動，包括「你好香港」及「開心香港」等。對於有聽眾質疑港府啟動「開心香港」，但在維持口罩令下如何吸引更多旅客來港，陳茂波回應指，醫務衞生局已表明現階段會繼續維持口罩令，明白社會期望可盡快除下口罩，政府正不斷評估社區健康風險，爭取今季前能解除口罩令。

財政司司長陳茂波2月24日在電台節目稱，政府正不斷評估社區健康風險，爭取今季前能解除口罩令。（資料圖片）

他又指，提出啟動「開心香港」活動不單希望吸引旅客及商人來港，亦希望舉辦更多活動，例如海洋公園及西九文化區等，協助舉辦不同活動。

陳茂波出席立法會財委會會議，解答議員對《財政預算案》的問題。（盧翊銘攝）

另外，《財政預算案》提出，向馬會徵收為期5年、每年24億元的「額外足球博彩稅」，受到馬會強烈反對。陳茂波今再解釋，措施相當於將足球博彩稅率由50%提升至約62%，而馬會足球博彩毛利高出賽馬一倍，故重申即使徵收額外稅款，馬會的足球博彩事業仍有利可圖。

他又提到，馬會過去五年都錄得有盈餘，當中前年更有可觀的投資回報，故相信馬會可以負擔相關稅項。

對於政府今年向市民派發5000元電子消費券，陳茂波指，以往有超過九成合資格人士領取消費券，笑言自己亦有鼓勵特首及其他政治任命官員使用消費券。他又指，根據以往派發消費券經驗，當中超過六成消費用於零售，期望今次能繼續鼓勵市民消費。