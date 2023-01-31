口罩令｜藥房回顧賣天價$250原委　一盒利潤$20：非人血饅頭

新冠疫情肆虐三年，初期爭購口罩場面令人難忘。連鎖藥房Wecare唯家過去售賣防疫用品崛起，現時口罩月銷約3,000盒。創辦人魏戎鈞透露，疫情初期天價250元一盒的口罩，藥房僅得20元利潤。「我哋都好擔心嗰陣時俾人話食人血饅頭呀，或者係發國難財等等，都有心理準備會有機會俾人鬧。」



魏戎鈞預計口罩令撤銷後，需求或減少六成，不過有危便有機，他看準港人關注新冠後遺症，轉型主攻保健產品。



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連鎖藥房Wecare唯家口罩月銷約3,000盒。（張浩維攝）

連鎖藥房Wecare唯家在2018年成立，疫情下仍然屹立不倒，至今已有五間門市分店。創辦人魏戎鈞中學畢業後由「藥房仔」由低做起，歷經自由行最蓬勃的年代。他深諳主打內地旅客並非長久之計，建立品牌形象才是未來出路，開店後以街坊客為主售賣日常用品，因此避開過去數年藥房的倒閉潮。

目前口罩佔藥房生意額約兩至三成

回顧疫情爆發初期，魏坦言確實遇到經營困難，售賣日韓生活用品的店舖如雨後春筍開張，大型知名品牌亦推出減價促銷。直至今日，疫情即將宣告終結，距離口罩令撤銷的日子並不遠。目前唯家月銷口罩約2,000至3,000盒，當中約600盒為自家品牌，佔生意額的兩至三成。

不過魏對未來並不感到擔心，認為港人出入醫院或身處人煙稠密的地點，仍願意佩戴口罩，必需品的角色不會改變，但需求或減少約六成。「頭先強調過一樣嘢，經歷過今次疫情之後，香港人嘅衞生意識、防護意識都提高好多。我哋相信唔會一下子冇咗呢個市場，只不過喺生意上面嘅比例，可能下跌都係屬於正常。」

市民關注新冠後遺症轉型賣保健產品

為避免復常帶來的損失，魏透露早已做好轉型的準備，降低防疫用品的比例。他指港人疫下關注新冠後遺症，保健產品的需求大增，例如時下流行的洋蔥綠茶素等，過去兩年的增幅達15%，所以近年深入保健產品市場，並訓練店員對產品的認識，加強售後服務，期望可改變顧客的印象。

魏推斷今年上半年的營業額將與去年相近，估計零售市道在下半年才逐漸復蘇。雖然中港兩地已恢復通關，但他對內地旅客並不抱期望，反而觀察到港人購買保健品北上探親，認為相關產品在短期內有一定升幅。

初期一盒僅$20利潤︰講出嚟可能都冇人信

三年防疫路眨眼間便過去，當時社會正歷經搶口罩、廁紙等恐慌，藥房的天價口罩備受社會斥責。魏解釋藥房的利潤並不高，一盒口罩售250元僅得20元利潤。「其實講出嚟都可能都冇人信，嗰陣時搶口罩喺中間有好多浸，俾人不停抬價，去到我哋零售商利潤已經好低。」

為何冒著千夫所指，仍堅持出售口罩？他解釋只因於心不忍，作為立足於平民區的藥房，眼見街坊熟客為口罩徬徨不安，舟居勞頓，因此寧願備受責罵，仍盡量滿足大眾需求，並定期免費派發防疫物資回饋街坊，去年底甚至與慈善機構合作向長者派米。

「一盒口罩去到二百幾蚊，之前講緊四、五十蚊盒，其實個心理關口都唔易接受。我哋都好擔心嗰陣時俾人話食人血饅頭呀，或者係發國難財等等，我哋都有心理準備會有機會俾人鬧。」