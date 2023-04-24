香港青年深圳南山考察訪前海夢工場　南頭古城巧遇陳國基

香港與內地通關後，兩地青年交流也復常。由香港明匯智庫協辦的「城市印記——『灣區青年看南山』深港青年交流活動」上周六（22日）順利舉辦。來自香港明匯智庫的青年們從深圳灣口岸入境深圳南山，參觀前海夢工場北區、打卡南頭古城、到訪建設銀行深圳創業者港灣孵化基地等城市印記，感受南山城區發展，促進深港青年文化交流，助力香港青年灣區創業就業。



+ 9

交流活動由共青團深圳市南山區委員會、建設銀行深圳南山支行聯合主辦；協辦機構還有深圳市南山區金融行業協會、南山區居深港人聯誼會。

「幾年沒來，前海夢工場變了樣，今天到訪的北區更加高大上。」首站到達前海夢工場北區，來自香港的90後博士何亞卿不禁感嘆。當日位於夢工場的Bays Work加速器創始人鄭思怡向香港青年介紹園區針對深港創業的幫扶政策，以及前海乃至南山的生活環境。鄭思怡也是香港青年，前幾年到深創業，專門為港企提供孵化服務。

何亞卿表示，大灣區有完整的產業鏈，這對創業來講至關重要，這次就是想提前了解下相關信息，未來創業將會把深圳等灣區城市放在首選。 「今天，我了解到，深圳有不同類型孵化器，政府相關單位會幫忙對接，還提供全方位服務，助力企業不斷壯大。」

他們又到粵東首府南頭古城參觀，剛到城門口，大家就紛紛掏出手機拍照留念。「印像中，深圳是一個年輕的城市，沒想到，在深圳還藏著一個千年古城，我感覺非常驚喜，」香港大學生王乃嶸說到；香港青年楊仕楠表示，在古城感受到多元文化相互碰撞、相互融合的魅力。

參觀途中還有一段小插曲，深港青年在南頭古城偶遇了香港政務司司長陳國基及其率領的考察團，雙團「偶遇」，大家都熱情地揮舞著雙手打招呼。同行香港青年譚悅芳向陳介紹此行目的是來深圳南山考察創科環境和文創地方，陳說：「和我們（此行目的）一樣，（我）是和各位立法會議員一起來的」。

最後一站，交流團來到位於科興科學園的創業者港灣孵化基地。據介紹，創業者港灣依托線上平台及線下服務實體，集聚行內外資源，以金融服務為主線，為創新創業客戶群體提供 「金融+孵化+產業+輔導」一站式綜合服務，打造建設銀行創新創業服務模式及品牌，是建設銀行踐行新金融理念的創新舉措。深圳建行科創企業經營中心（E貸經營中心）相關負責人向香港青年詳細講述建設銀行賦能科創企業的相關服務，希望為未來香港青年創業提供綜合的科技金融服務。