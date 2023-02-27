居屋2022｜開售近70日　揀樓程序結束　預料下期居屋最快六月公布

【居屋2022/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋在去年11月15日起揀樓，開售三個月後，上周四（23日）七大新盤共合8,926個單位全數售罄。房委會表示，今日（27日）邀請1,800位綠表單身人士揀樓，有107人到場，再多15伙租置單位亦已沽清 ，房委會指「居屋2022」所有揀樓環節已正式結束。

房委會最快今年六月，會交代下一期居屋的的銷售資料及樓盤位置。



2022年11月15日，居屋2022計劃首天揀樓



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房委會表示，今日獲邀的1,800名綠表一人申請者中，只有107人到場揀樓，有15個單位獲選購，全部為租置屋邨貨尾單位，在租置單位沽清後，今期居屋全數單位已售罄。

公屋聯會總幹事招國偉表示，今期居期與上期一樣，在約70日內沽清，惟今期較上期多出逾2,000伙，反映銷情不俗。

對於在今期居屋開售前，不少聲音批評新盤太多納米樓，他認為居屋申請人只可選擇「買同唔買，冇乜空間選擇住好啲」，故銷情理想不等同納米樓政策是好的做法，「政府作為一個公營機構，唔應該再造咁多咁細嘅單位。」

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房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片／羅君豪攝）

至於新盤中，觀塘安達臣道安秀苑是最後一個沽清的新盤，招國偉認為，安達臣道遠離港鐵站，居民將需先「落山」到觀塘等轉車，今次銷情亦反映市民對安達臣道的交通不感樂觀，「對比返同樣大細嘅單位，佢哋會選擇東涌（裕雅苑）先，其次就算話仲細啲嘅（啟德）啟欣苑比安秀苑仲吸引，咁呢個證明咗安秀苑本身可能係有啲因素不足，即係交通啦。」

惟未來的居屋，為數不少的市區盤均集中在安達臣道，他認為，有關選址或會削弱未來居屋的吸引力，希望政府能改善該區交通，以方便日後進駐的居民，才可加強該區的吸引力。

2月15日，居屋2022計劃單身人士首天揀樓

