居屋2022｜東涌裕雅苑設三房單位 最貴不足360萬已附套房
撰文：林穎嫺
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【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，房委會早在6月13日攪珠，即將於下周二（15日）揀樓，7個新盤價單今日（8日）出爐。
今期最大規模屋苑為東涌裕雅苑，屬3,545,500元的最貴單位有三個，分別為E座29樓4室和15室，以及F座29樓16室，單位面積為555平方呎，可間成三房且有近年居屋新盤少有的獨立套房及套廁，呎價為6,388元，以95%按揭計算，首期為177,275。
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裕雅苑最貴單位有三個，分別為E座29樓4室和15室，以及F座29樓16室，售價均為3,545,500，單位面積為555平方呎，呎價為6,388元。
值得注意的是，三個單位均可間成三房，其中一房更可享有套廁，是今期新盤中，唯一可間成三房，並享有套廁的新盤，間隔相當實用，相信是絕佳的加分位。
三個單位均為可飽覽海景，惟鄰近機場，飛機升降的聲音相信會較為滋擾，是最大扣分位。
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裕雅苑最便宜的單位則為A座1樓15室，售價為1,296,300元，單位面積為277平方呎，呎價僅4,680元，是今期新盤中呎價最低的單位。
單位望向內園景，無法坐享海景，亦屬於開放式設計，廚廁均靠在右側，雖然難以間房，但在細單位而言，仍尚算實用。
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