會計業招聘會提供約200個空缺　業界料全行空缺達8000個

本港多個行業人手不足，其中會計業的業內評估指，目前全港會計業各位職位的空缺高達8000個，有立法會議員聯同工會今日（26日）舉行招聘會，有接近30間會計師事務所及企業參與，提供近約200個的職位空缺。



▼2月26日 會計業招聘會2023▼



據會計業的業內評估，目前全港會計業各位職位的空缺高達8000個，人手極度不足令業界日常經營更見困難，對業界的長遠發展構成巨大阻礙。

立法會會計界議員黃俊碩辦事處聯同工聯會職業再訓練就業輔導中心、香港文職及專業人員總會及香港會計業總工會，今日舉辦「會計業招聘會2023」，有近30間會計師事務所及企業參加，提供包括初級審計人員、初級會計人員及公司秘書助理等約200個的職位空缺，並進行即場面試。

黃俊碩表示，招聘會反應熱烈，對成果感滿意，希望透過今次的招聘會，讓來自不同階層的市民認識及投身會計業，以緩解會計業人才不足的問題，同時為不同階層的市民提供新的事業發展空間。

他又指，日後會透過不同的招聘方式，協助業界增聘人才，增加人才供應。他也相信今次的經驗，可以為其他出現人才短缺的專業服務業作借鑒之用。