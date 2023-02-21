預算案｜勵行會招聘會提供2800空缺　有酒店業稱加人工$3000搶人

隨著香港與內地通關，旅遊飲食業漸恢復，但同面對人手不足及請人難問題。基督教勵行會今日（21日）在九龍灣舉行招聘會，提供約2,800個職位空缺。現場有酒店業人士稱疫情期間流失逾兩成人手，加上通關後需求增，請人要上調薪酬，普遍比疫情前高2,000至3,000元。同場也有餐飲業界表示，其集團各餐廳合計每日仍有80至90個空缺，人工也有上調，如店務員的月薪也比去年上升800至1,000元。



▼2月21日 基督教勵行會舉行招聘會▼



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基督教勵行會九龍灣淘大商場招聘會有33間集團參與，包括亞洲國際餐飲集團、香港迪士尼樂園、香格里拉集團等，合共提供約 2,800 個職位空缺。

酒店房務部、前台接待、餐飲部空缺多

香港九龍東皇冠假日酒店人力資源經理李志民表示，疫情下酒店人手流失逾兩成，隨著通關，酒店已將以往一些凍結職位重新開放，現時房務部、前台接待、餐飲部都有不少空缺，但現時要吸引在疫下轉職的舊人回流有挑戰性，加上各行各業都在招聘人手，酒店業界在人手招聘上確實有困難。他續指，現時請人薪金已較疫情前上調2000至3000元。

期望明日財政預算案提出協助業界措施

李志民提到，期望政府在明日公布的財政預算案能提出協助業界的措施，如與多些機構合作推動旅遊業。他又指過往的消費券，令酒店及餐飲回復三四成的生意：「要睇庫房喇，但有呢樣嘢對業界好大幫助。」

餐飲集團未夠半天收到逾20份申請

亞洲國際餐飲集團人力資源及行政主任招小姐指，招聘會反應不錯，暫時已收到逾20份申請。她表示，該集團在疫情期間員工流失不算多，但集團一直擴展，有很大的人力需求，現時現時該集團旗各餐廳合計每日仍有八九十個空缺，而人工也有上調，如店務員的月薪也比去年上調到800至1000元、兼職廚師的時薪都由62至68元上調至70至75元。

基督教勵行會培訓服務科副總監李國偉表示，社會經歷疫情逐步復常，很多行業特別是酒店、飲食、物管及醫療的僱主急需請人恢復一些服務或店鋪經營，「缺人缺得好緊要。」他又指，隨著失業率下跌，僱主要吸人才入行，自不然要調整薪酬。同時，他也留意到很多僱主會以兼職、或臨時工作請人，相信都對一些需照顧家人、未必能即時全職工作的基層家庭提供幫助。

勵行會冀預算案多留預算用以支援社福機構助基層重新就業

對於財政預算案，李國偉期望政府留多些預算，用以支援社福機構幫助基層重新就業。他特別提到，企業在復常中有重要元素，它們持續吸納員工，便能持續減低失業率，希望財案都會有措施支援企業請人。

強積金虧蝕 銀行退休後再搵工：怕淨低嗰啲唔夠用過世

其中一位求職者鍾太今年60歲，以往在銀行工作，剛剛退休，但她說強積金虧蝕，退休時對沖又沖走一大截：「怕淨低嗰啲唔夠用過世。」因此想找份穩定工作多賺數年錢才「真退休」。她提到，早前讀完再培訓局的護理員課程，特意來招聘會應徵相關職位：「有人請我有份穩定收入嘅工，我就已經好開心。」

另一位求職者王先生表示，剛修畢復康員課程想入行，特意來招聘會找相關機構填寫申請表：「屋企人都有同我講呢個工作可能有啲厭惡性，但行得呢條路，想做得呢行，就算有厭惡性都做喇。」他續指，不會太在意第一份工入職時薪酬，期待交表後可獲安排面試。