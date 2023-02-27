口罩令｜何栢良：可隨時取消　已淪形式主義　額外保護不大

澳門今日（27日）撤銷戶外口罩令，但香港至今仍未放寬。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早於商台節目表示：「如果睇返香港疫情現階段嘅情況，（口罩令）任何時候都可以將佢取消喇。」他續指，疫情已經不斷回落，除了口罩令，其餘防疫措施都基本上已取消，認為可將整個第599I章（即口罩令）全面撤銷。

何栢良又批評，現時口罩令淪為「形式主義」，「你睇返餐飲處所裏面，你就算筵開八席，所有人都係除口罩喺枱傾偈。咁你離開座位去洗手間，或者去講電話就要戴返口罩，咁呢個安排就好奇怪，流於形式主義。如果要傳播，你喺個空間裏面全部人除晒口罩已經係傳播，咁你離開嘅時候戴返口罩有咩額外保護呢？」



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何栢良今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，近日新冠重症及死亡個案均維持在低水平，一般為單位數，其影響與流感相若，已成風土病，認為可以隨時取消口罩令，愈快取消愈好，盡早踏入全面復常之路，「如果睇返香港疫情現階段嘅情況，（口罩令）任何時候都可以將佢取消架啦。」

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

何栢良續指，整個第599I章（即口罩令）都可全面撤銷，政府只需於特定場所，呼籲市民佩戴，或純粹以行政措施要求戴上，毋須再以法例強制。他又相信，即使口罩令已取消，仍有很大比例的人會繼續戴口罩。

何栢良又認為，口罩令淪為形式主義，未必有太多額外保護。

你睇返餐飲處所裏面，你就算筵開八席，所以人都係除口罩喺枱傾偈，咁你離開座位去洗手間，或者去講電話就要戴返口罩，咁呢個安排就好奇怪，你離開座位嘅安排就流於形式主義。如果要傳播，你喺個空間裏面全部人除晒口罩已經係傳播，咁你離開嘅時候戴返口罩有咩額外保護呢？ 何栢良

至於日後市民是否仍需持續接種新冠疫苗，何栢良表示，新冠病毒以風土病形式傳播，未來毋須全民接種，應該聚焦高風險群組。

他又解釋，澳門曾在去年一段短時間內，要求民眾按法例戴口罩，但其後已取消，當局昨日公布的決定只是技術上的調整。他說，澳門及內地當局都呼籲民眾進入有高危人士的場所時戴口罩，認為只需行政要求已足夠。

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