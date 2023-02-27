無屍命案｜前董事殺情婦棄屍三度受審　陪審團裁謀殺罪脫誤殺罪成

已婚證券公司前董事戀上夜總會公關後，並為對方購入淘大花園一單位。惟前董事的妻子發展丈夫不忠後，兩人感情生變。他涉在情婦單位殺死對方，用尼龍袋運走屍體，之後棄屍。他行兇後更疑用情婦的手機發短訊，訛稱她到內地。情婦兄長就胞妹失蹤報案，警方調查終拘捕前董事，但情婦的屍體一直未能尋獲 。他兩度經審訊後被裁定謀殺罪成，之後經上訴後得直。前董事第三度受審，陪審團今（27日）在高等法院經退庭商議後，一致裁定被告謀殺案不成立，並裁定他誤殺罪成，法官把案件押後至明天判刑。



被告陳文深，49歲。他被控於2011年10月6日謀殺秦嘉儀（33歲）。4男5女組成的陪審團，經約四小時的退庭商議，一致裁定被告謀殺案不成立，而誤殺罪成，並裁定他受挑釁下犯案。

死者秦嘉儀。（資料圖片）

被告被裁定誤殺罪成後，表現略帶激動。辯方指，誤殺罪的一般量刑起點為6至9年。因應被告已被還柙9年，辯方望法官判處一個即時獲釋的刑期。

辯方續求情指，被告過去已在獄中服刑多年，期間承受極大壓力，稱案件已摧毁其家庭及事業，且他自2014年被捕起再沒有見過其兩名兒子。

案件編號：HCCC130/2021