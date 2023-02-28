9.29政總衝突｜兩男金鐘被捕　官指選擇逗留支持示威者　暴動罪成

2019年國慶前夕金鐘政總外爆發警民衝突，事後多人被控於夏愨道參與暴動，其中一案2名男子不認罪受審，今（28日）在區域法院被裁定罪成。暫委法官鄭紀航指，兩名被告當時有充分機會離開暴動現場，惟選擇逗留現場，以鼓勵及支持其他示威者，其中電腦技術員自辯砌詞狡辯，如稱以為銅鑼灣有催淚煙而不敢返回公司，卻選擇走向有機會發生危險的灣仔，後來到達金鐘耳聞目睹政總衝突，仍毫不畏懼橫過車道。案件押後至3月25日判刑，其間須還柙看管。



兩名被告：馮嘉文（案發39歲，電腦技術員）、陳海蓬（案發27歲，市場策劃經理）否認於2019年9月29日在金鐘夏愨道政府總部外一帶參與暴動。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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指馮的證供似是而非

鄭官在書面判辭指，當日金鐘道、夏愨道以致政總一帶曾發生暴動，接納大部份警員口供。反觀，馮自辯稱，原打算到銅鑼灣上班，因希慎廣場有煙有聲，便折返灣仔，然而遊行路線是由銅鑼灣往灣仔方向，起步點以西才是有機會發生危險之處，馮一方面說要顧及安危，一方面卻又往灣仔前進，反映其證供似是而非。

不能取安全路線上班屬匪夷所思

鄭官又指，馮連周日都要過海上班，並慣常先去希慎廣場逛逛才回公司，故不能取另一較安全快捷的路線上班，絕對是匪夷所思。再者，銅鑼灣區也可細分為幾條街道，馮籠統含糊說整區都有催淚彈，故不能返公司，實屬混淆視聽、以偏概全。

聞政總有衝突毫不畏懼

鄭官又指，馮起初小心翼翼，未有親眼看到希慎廣場衝突便不願循時代廣場返回辦公室，後來耳聞目睹政總的衝突仍毫不畏懼，打算橫過衝突發生的添美道，這種短時間內的心態逆轉缺乏合理解釋，令人難以接受。何況，當時只是近下午5時，離他在銅鑼灣下車準備上班僅過了1小時多，他仍有很多時間折返公司，卻選擇放下「有迫切性的工作」改道回家，可見他的證供不盡不實、自相矛盾。

鄭官認為，不論馮到達被截停的位置前身在何處，也必然已進入暴動範圍，而該位置與政總只是咫尺之遙，他當時定必會聽到政總傳出玻璃窗碎裂、示威者叫喊的聲音等。

警5分鐘後衝出應有充分時間離開

陳沒有自辯，他被制服時正身處政總的夏愨道，當時已有示威者在政總外暴動，5分鐘後警方衝出拘捕示威者，他絕對有充分時間離開。若果他是從另一較遠地方走到被制服之處，正顯示他明知那處發生暴動仍朝該方向走近。

鄭官指出，兩名有充足機會離開卻仍逗留現場，身穿衣物及口罩，正是示威者極為普遍的裝束，以表達他們與其他示威者為同路人。馮手持可用作佈陣的雨傘，陳則戴著勞工手套，可保護雙手免在破壞物件時受傷等，已可推論他們當日有份參與暴動。

案件編號：DCCC240/2021