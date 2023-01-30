9.29政總衝突案　有被告快測陽性准戴N95口罩上庭　8男認暴動候判

2019年9月29日有示威者舉行「全球反極權大遊行」，其後在金鐘一帶集結。警方其後展開掃蕩，拘捕多人。其中8名在金鐘道被捕的男子，今（30日）在區域法院承認一項暴動罪，有被告求情稱當時是「逼上梁山」。法官聽取求情後，把案件押後至2月16日判刑。除第三被告准保釋完成功課外，其他被告還柙看管，另有被告雖快測陽性，但在新規例下法官准他戴N95口罩應訊。



首被告快測陽性戴N95口罩應訊

被告依次為王益利（23歲）、周俊熙（24歲）、黃德津（19歲）、韓偉傑（28歲）、李柏賢（21歲）、石家宇(23歲）、劉家豪（21歳）和呂昊峻（22歲）。

其中首被告在今日早上休庭期間，快測呈陽性。法官指根據最新指引，無病徵確診者可繼續應訊，遂指示首被告戴上N95口罩。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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求情稱沒有辦法下才逼上梁山

多名被告透過律師求情時指，他們已深感後悔。其中第四被告的代表律師稱，當時社會上出現備受爭議的議題，第四被告等年青人未有其他方法，令相關人士聆聽其聲音，才「逼上梁山」，但強調此非犯案藉口。而第六被告的代表律師指，他於中大社工系畢業，成績優異，本案令他的社工的路難行。惟第六被告性格樂觀，相信自己仍有貢獻社會。

500示威者在政總外與警對峙

案情指，於兩萬名示威者於2019年9月29日下午約1至2時，在銅鑼灣開始遊行，並向金鐘進發，並在該處多條道路集結。約500名示威者在政總外的添華道、夏愁道及行車天橋，與警方對峙，並向政總投擲汽油彈和磚頭。而警方則施放催淚彈和出動水炮車驅散，但不果。

8名被告在金鍾道被捕

近下午5時，警員從政總多個出入口衝出，拘捕多人。未有被捕的示威者從夏慤道撤退，前往金鐘道。警員之後再於金鐘道推進，期間施放催淚彈和橡膠彈，示威者則堵塞馬路及縱火。本案8名被告，則在金鐘道一帶被捕。

部份被告持磚頭竹枝及鐵錘

案情指，各被告案發時穿上黑色衣物，大部份戴上防毒面罩。而片段拍到多名被告持傘，和警方對峙。此外，第三和第七被告曾分別手持磚頭和長竹枝。而第四被告則持鐵錘，並向追捕他的警署警長揮舞。

案件編號：DCCC 112/2021