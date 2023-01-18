倉務員3度非禮6歲同母異父妹　稱有性衝動覺妹是就手對象　囚27月

年輕倉務員在兩年前的夏天，多番非禮當時僅6歲，同母異父的妹妹，包括用下體磨她的私處令她感到痛楚，又稱將來會娶妹為妻及給她10至20元叫妹妹保密。倉務員早前認3項非禮罪，案件今(18日)在西九龍法院(暫代區域法院)判刑，報告指被告讀書時曾遭高年級同學非禮，他有性衝動時，會視妹妹為就手對象，認為其重犯機會高。法官張潔宜指被告違反誠信，更曾以金錢利稿，兩人年齡更相差12歲，判囚2年3個月。



被告C.K.H.（21歲）承認於2020年7月1日至8月31日之間，三度在天水圍某單位或某大廈內，猥褻侵犯約6歲女童X。被告患有過度活躍及讀寫障礙。

被告C.K.H.在區域法院承認3項非禮罪，案件今移師西九龍法院判刑，被告被判囚2年3個月。(資料圖片)

事主X仍會發惡夢不想見被告

法官引述X的創傷報告指，X案發時感到害怕及痛楚，因事件須接受心理治療，心情低落，至今仍會發惡夢，不想再見到被告。至於被告的報告則提及他過去曾遭高年級同學非禮，產生性衝動時，將年幼妹妹視為簡單就手的對象，重犯機會高。

被捕後透露曾認非禮另一妹

法官判刑指，被告犯案時年僅19歲，在警司警誡下透露另一件涉及另一同母異父妹妹的非禮事件，由於與本案無關，量刑時不納入考慮。法官續指，被告與X年紀相差12年，兩人為兄妹關係，被告的行為屬違反誠信，更曾以金錢利誘X保密，屬加刑因素，考慮本案不涉暴力，非禮歷時短，就3罪判被告囚2年3個月。

X平日居於寄養家庭

案情指，被告與X為同母異父的兄妹，X於案發時平日住在寄養家庭，周末才會回家。X在2020年7月某個周日，在家中與被告坐在客廳，被告脫下褲子又除去X的褲，要X坐在他身上並用手插X私處。

X操行問題見社工時揭發

同月另一個周日，X和被告在睡房看恐怖片，被告稱會待X長大後娶她，又稱如她肯讓他「搞」，便會給她20元。被告之後指示X脫去褲子及內褲，他亦把褲除至膝蓋位置，然後躺在床上叫X面向他躺下及前後移動，X感覺到被告陰莖磨到其私處，並感痛楚。直至有人按門鈴，被告叫X不要將此事告知別人，並給了她20元。

同年8月的一個周日，被告和X外出買食物後返家，被告親了X嘴巴一下。2021年11月，X因操行問題被駐校社工會見，事件因而揭發。

案件編號：DCCC 200/2022