口罩令取消首日　中學生除罩返校感空氣清新　校長：啲學生幾靚仔

口罩令今日（1日）取消，中小學師生亦毋須強制戴口罩。英華書院校長陳狄安今早亦除下口罩在校門外迎接學生，但回校學生中十個僅約有一至兩位除下口罩。有無戴口罩學生表示對不用戴口罩的生活期待已久，但亦有學生指乘搭交通工具人多，所以戴口罩上學，不過回到校內上課時亦會除下口罩上課。陳狄安表示今早校門迎接學生時，見到學生沒有戴口罩樣子亦感到驚喜：「原來無戴口罩個樣係咁喎，學校啲學生都幾靚仔。」



▼3月1日 口罩令取消首日學校情況▼



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學生懷念三年前沒口罩的校園生活：上堂都會專心啲

謝同學今日仍戴口罩上學：「地鐵都比較多人，都戴返個口罩防禦返自己。」不過他亦表示回到校內及上課時會除下口罩：「戴住口罩都比較唔舒服，同埋上堂其實都比較容易訓教，希望除咗口罩上堂都會比較專心啲。」

他又指疫情三年，其間都很懷念三年前的生活：「始終冇個口罩喺度會比較放鬆少少。」不過亦表示戴了口罩三年都習慣了遮蓋面部的生活：「好多時面部表情都俾口罩遮住，除返可能更加唔適應。」另外今日中學亦同時不而要快測，謝同學指都方便很多，亦指過去不時會忘記要做快測。

中五生無戴口罩回校：好清新啊啲空氣

中五王同學今早上學已無戴口罩：「好清新啊啲空氣。」不過他亦指街上仍有不少人戴着口罩，令不戴口罩的他略為感到不自在。王同學亦指較喜歡不用戴口罩的生活，「梗係唔戴口罩生活啦，你跑步都冇咁辛苦啦。」，而戴着口罩呼吸時亦會較辛苦，又認為早已可以撤銷口罩令，「都可以早少少，𠵱家香港係最遲解除口罩。」他亦提到已打齊三針及已確診，所以不會擔心。

英華書院校長除下口罩校門迎接學生：原來啲學生都幾靚仔

校長陳狄安今早亦在校門除下口罩，迎接學生上學，「都係開心嘅，因為三年終於可以正式地唔需要要求地戴口罩，對我哋（校方）同學生都開心嘅。他又指今日見到學生沒有戴口罩的樣子亦感到驚喜，「有時我哋見到啲學生有戴口罩個樣同唔戴口罩個樣兩個人嚟，原來無戴口罩個樣係咁喎。」指以往只能以眉頭眼額認識學生，除下口罩後可「見埋口面」，可更立體地認識學生，他又笑言「原來學校啲學生都幾靚仔。」

口罩令縱取消，陳狄安指校內其他衞生措施會保留，例如校門會有消毒劑，亦會在學生進入校園時探體溫，而學生感到不適時會建議戴上口罩及馬上求醫。對於今日無需再快測才可上學，陳狄安指對師生都更方便：「都聽過啲同學仔講話唔使咁早起身做快測。」校政上，學生不需再上載檢測結果，老師亦不需在班主任課時進行檢查，可以節省時間。

副校長：今日好似重新認識佢哋咁

今日首日不再需要戴口罩上學，副校長曾志滔今早亦在校內進行廣播，表示不論學生及老師都期望可以見到對方的面容：「作為學校老師好多時可能連同事個樣𠵱幾年都未認真見過，都期待今日可以再見返佢哋，好似再重新認識佢哋咁。」

校方提醒戴口罩與否是個人選擇 應尊重其他同學選擇

不過與此同時曾志滔亦提醒同學，可能會太習慣在口罩後隱藏了個人的表情及情緒，希望同學除下口罩時亦會多加留意除語言外，以其他方法去溝通：「同學可以留意下，好多時我哋都係喺表情，面容上有一啲情緒，或者一啲訊息係有意無意間表達出嚟，可能可以喺𠵱方面再多一啲嘅敏感度。」另外，他亦提醒學生戴口罩與否是個人選擇，不論因為戴或不戴都應尊重其他同學的選擇。

曾志滔在校內教英文及地理科，他提到在教書時戴口罩都會帶來不便，指除下口罩後可更了解學生的想法：「以前淨係得眼睛上面係比較難，見到樣對我哋成個教學比較有幫助。」而在教學上老師不用戴口罩，表達上亦可更清晰：「始終有個口罩隔一隔。」尤其作為語文老師，某些用字或發音只相差很少，很容會聽錯。