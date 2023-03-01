口罩令取消｜終可名正言順除罩相見　新人：送咗份大禮畀我哋

今日（1日）口罩令撤銷的第一日，新人終於可在各個婚姻登記處外名正言順地除罩拍照。今早尖沙咀文化中心婚姻登記處外有不少新人簽紙後，除下口罩與親友合照。有新人指「覺得自己擇日擇得非常好。」又笑言「政府送咗份大禮畀我哋。」

另外，有新人指是因其他日子的名額已滿，所以才會於今日結婚，認為是因禍得福。



不少新婚人士會在尖沙咀文化中心婚姻登記處外拍照，更會除下口罩，但其實在口罩令取消前的防疫法例只放寬至室內註冊的場所除罩，仍未容許在文化中心外除罩拍照。今日（1日）取消口罩令，首日容許新婚人士除罩拍照，今早十時後亦陸續有新人登記註冊及在戶外除下口罩拍照。

唐先生及太太3月1日於文化中心婚姻登記處登記處簽紙後，在外與親友除罩拍照，唐太指：「覺得自己擇日擇得非常好。」（周智堅攝）

新娘：擇日擇得非常好

唐先生及太太今日於文化中心婚姻登記處登記處簽紙後，在外與親友除罩拍照，被問到剛好於取消口罩令當日結婚的感受，唐太指「覺得自己擇日擇得非常好。」她亦笑指今日要早一點起身，「因為要多啲時間化妝。」



唐先生亦說：「大家食嘢開心啲囉，出行自由啲，放飛自我啲。」又表示在家中出門口後都沒有再戴上口罩，笑言「政府送咗份大禮畀我哋。」

黃先生（右）指本來是打算預約2月27日結婚，但當日名額已滿，所以才會於今日結婚，認為是因禍得福。（張浩維攝）

新郎：不戴罩笑得開心啲

黃先生與太太亦於今日結婚，黃先生指完全沒有想過今日會不需戴口罩，聽到消息的時候感到十分驚喜，亦很開心，他本來打算預約2月27日結婚，但當日名額已滿，才會於今日結婚，認為是因禍得福。



黃先生亦指不用戴口罩會較自然，「笑得開心啲啦，冇咁多拘束囉。」又表示「可以更加放膽錫佢（新娘）」，說完便立即親吻新娘。