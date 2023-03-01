口罩令取消｜黃傑龍：八成員工自願續戴　料市民短時間內習慣除罩

政府今日（1日）全面撤銷口罩令，市民位處室內、室外或乘搭公共交通工具，均毋須再佩戴口罩。有飲食業界指，約八成員工表示會繼續佩戴口罩，相信食客則不會佩戴，估計市民需要時間適應毋須戴口罩，短期內會習慣。



▼3月1日口罩令撤銷 旺角凌晨不少人第一時間除下口罩▼



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為員工提供擋口水透明口罩

敘福樓主席及行政總裁黃傑龍、稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍接受香港電台節目《千禧年代》訪問表示，會讓員工自行選擇是否佩戴口罩，徵詢他們意見後，約八成同事會繼續佩戴口罩，公司會為不想佩戴外科口罩的廚師及傳菜員工提供可阻擋口水的透明口罩，是食物衞生需要。他表示，同業之中似乎未有人規定需繼續佩戴口罩，而是讓員工自己選擇。

他估計，今後食客不會佩戴口罩，「因為食飯都係要除，未必話要特登起身攞杯水都要戴，呢啲麻煩過程可以免咗。」黃傑龍表示，相信大家開頭對於不佩戴口罩會不適應，但相信「斷日計」都會回復正常：「我自己就離開咗香港四次，出過去你就會明白，之前出去都完全唔戴口罩，第一日就會有啲唔慣，覺得唔知想點咁，去到第二日就已經適應，我諗香港都會有呢個過程。」

撤口罩令有助復蘇旅遊業

身兼優質旅遊服務協會主席黃傑龍又指，今後香港可以對外指「已完全沒有防疫措施」，過去始終有旅客因為香港仍然維持「口罩令」而卻步，甚至認為香港尚有其他限制，配合港府送機票、「你好，香港！（Hello Hong Kong）」全球宣傳活動，撤銷口罩令對於吸引旅客以及旅遊業復蘇肯定有幫助。