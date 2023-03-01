醫院探病今起改納快測　家長持核酸證明探女兒被拒　怒斥荒謬

香港正步向全面復常，醫管局轄下醫院今日（1日）起，探病者由原來須持24小時核酸陰性證明才可進入，放寬至可用快速抗原測試代替。不過，措施實施第一天，有家長向《香港01》反應，今日下午持24小時核酸陰性證明，欲進入兒童醫院探望剛完成手術的女兒，反被院方截停，指核酸證明不合資格，須持快測陰性證明，建議他到醫院自助售賣機以80多元購入快測包，批評醫管局政策「好荒謬、死板」。



兒童醫院表示，今日為首日實施新安排，曾有個別家長在探訪時出示陰性核酸檢測結果，而非快速抗原測試結果。職員經了解後接納其檢測證明，讓其進入病房。



香港兒童醫院。（資料圖片）

探病家長：保安話，核酸冇鬼用喇！

醫管局今日起放寬探病要求，訪客只需在探訪24小時前進行快測，提供陰性結果，即可獲准進入病房探望病人，不需再持24小時核酸陰性證明。醫管局亦調整部份病醫院探病節數及時間，部份醫院病房探訪時間可超過兩小時，探訪人數無上限，但每名病人同一時間最多只可有兩名訪客進入病房。

有關措施目的本來是便利病人家屬，但家長徐先生向《香港01》表示，今日下午4時半左右，往兒童醫院探望剛完成手術的女兒。他指當時持24小時核酸陰性證明，惟院方職員將他截停，稱今日起只接受快測證明，「保安話，核酸冇鬼用喇。」

醫管局轄下醫院3月1日起，探病者可用快速抗原測試探病。（資料圖片）

徐先生稱，有職員建議他到醫院的自助售賣機買快測包，惟一包需要80元，十分昂貴。他表示已得悉女兒完成手術，太太今早已做過核酸及快測，在裡面照顧女兒，估計今日檢查完可以出院，再加上有視像聯絡，故未有補做快測，只在醫院外等候女兒出院。

他批評醫管局政策荒謬，「點解突然轉咗？明明之前一路講緊核酸準過快測，真係幾荒謬！」他擔心有其他家長或探病者不了解目前醫院做法，重蹈其覆轍，故希望透過自己遭遇提醒探病家屬。

翻查政府昨日（28日）新聞稿及醫管局網頁的訪客須知，僅指出今日起訪客「只需於探訪前24小時內進行快速抗原測試並取得陰性結果」，並無提及不再接受核酸陰性證明。免費核酸檢測今起也取消。

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兒童醫院表示，根據最新的探訪安排，探訪人士只需於探訪前24小時內進行快速抗原測試並取得陰性結果；院方也會按實際情況接受探訪人士出示的核酸檢測陰性結果，作為進入病房所需的證明。

院方表示，今日為首日實施新安排，曾有個別家長在探訪時出示陰性核酸檢測結果，而非快速抗原測試結果。職員經了解後接納其檢測證明，讓其進入病房。防方稱如探訪人士遇上檢測相關問題，可向院內職員提出，職員會就個別情況作出相應安排及盡量提供協助。