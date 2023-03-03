活力午餐｜多間小學被提早終止午膳合約　涉元朗、荃灣及沙田小學

撰文：歐陽德浩
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大家樂旗下的學校午膳供應商「活力午餐」繼自行提早終止部份中學午膳飯盒後，昨日（2日）有小學家長在網上稱，剛收到學校通告，活力午餐由4月起停止供應午膳飯盒，有北區、荃灣家長也稱有收到。位於元朗的光明學校昨日便向家長發出通告，活力午餐通知3月31日後提早終止合約，故校方重新展開招標程序。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，今日已得悉起碼有兩間小學也被提早終止合約，分別位於荃灣及沙田，4月起不再獲供應午膳服務。

活力午餐僅表示，不過在衡量過產能及人力配套後，決定於合約期滿之後，暫停為部份學校供應飯盒。

▼2月17日　直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼

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活力午餐2月公布不再與個別中學續約

大家樂早前表示，活力午餐早於2月初已意識到飯盒需求，較復課前增加三至四倍，經考慮人力安排及產能負荷後，決定不與個別中學續約，認為中學生相對較易自行安排午膳，並已根據合約列明的通知期知會學校。

多名家長網上稱活力午餐暫停4月份午膳供應

有家長昨日在網上平台發出帖文稱，剛收到學校通告指，活力午餐將由4月起停止供應午膳飯盒，「𠵱家殺到埋身，又擔心自己做唔嚟。」家長紛紛在帖文中留言回應指，其子女所在的學校，亦收到暫停供應的通知，包括北區、荃灣等學校。

（網上截圖）

元朗光明學校收通知只供應至3.31　校方展開招標

位於元朗水邊圍邨的光明學校，為其中一間受影響小學，校方昨日向家長發出通告指，當日已收到活力午餐的書面通知，因其內部出現政策、人手短缺及生產方面等問題，將於3月31日後，提早終止今年度的午膳供應合約，校方深感遺憾。

通告又指，由於情況特殊，在諮詢教育局後，決定終止有關今年9月至2025年8月午餐供應商的招標程序，改為展開今年4月17日至2025年8月的新招標程序，期望未來能為學生提供穩定的午膳。

通告續指，由於招標、試食、審標及準備餐單收費等程序需時，校方未能及時處理4月3 日及4日的午膳供應，學校正聯絡其他食物供應商，特別為該兩日提供午膳，以解燃眉之急，因此希望家長可體諒，強調將盡快安排，並另發通告交待詳情。

新界校長會副主席：重新招標需時數個月

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，沒收到「活力午餐」的通知提早終止合約。但他表示，今日已得悉起碼有兩間小學被提早終止合約，分別位於荃灣及沙田，活力午餐4月起不再供應午膳服務。

該批受影響學校目前僅得一個月更換供應商，他擔心復常下供應商均人手不足，其他供應商未必願意接單。如未能及時完成招標，校方只能通知家長自備午膳，為了跨境上學及有需要的學童，亦要在附近多間餐廳即場購買飯盒，但價格相對較高。

鳳溪第一小學校長朱偉林。（資料圖片）

朱校長指招標程序複雜，供應商須符合衞生標準等政府要求，若校方發信後接獲投標，需核實資料、參觀廠房、安排試食、並總結分數後再衡量價錢，需時最少數個月，「短時間要搵新嘅飯商好有難度。」

他指正常情況下，根據校方與供應商所訂立的條款，若提早終止合約導致另外招標，校方可向原供應商要求賠償相關支出，包括臨時在外購買飯盒的額外支出等，但金額須視乎合約而定。

雖然鳳溪第一小學校暫未收到通知，但他認為有需要做好準備，例如向家長備案，安排同事視察周邊餐廳，「要心中有個譜」，有需要時甚至要向教育局，商討招標能否簡約流程。

活力午餐：合約期滿之後暫停供應部份學校

活力午餐表示，最近重新檢視其產能及設備，同時已增聘人手並加強培訓和人員監督，以確保飯盒供應穩定；不過在衡量過產能及人力配套後，決定於合約期滿之後，暫停為部份學校供應飯盒，並根據合約列明的通知期知會學校。活力午餐稱會盡力提供協助，例如替學校尋找其他飯商並轉介他們予學校作進一步商討。

大家樂在2月初曾回應指，自去年底政府宣布復課安排，已開始增聘人手，以應付復課後的飯盒訂單，惟過去數年因疫情緣故，不少員工已轉行，要回復到疫情前的員工數目需時，短期內人手安排較為緊張，已在其他業務單位，調配人手到「活力午餐」協助。

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