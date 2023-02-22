活力午餐｜今恢復送飯　學校安排監察組檢查衞生　學生：牛肉難咬

學校午膳供應商「活力午餐」，因出現食物安全問題，本週一及二（20、21日）暫停供應午餐，以改善質素。「活力午餐」今日（22日）起恢復供應，上水鳳溪第一小學安排由教師組成的午膳監察組，每日檢查食物品質及衞生情況，更安排教師試吃及量度飯盒溫度，以確保食物安全。



學生對「改善」後的飯盒評價不一，有學生指「牛肉會比較難咬」、蔬菜份量太少；亦有學生認為熱狗及腸粉「好好食」。



▼2月22日 「活力午餐」恢復午膳供應▼



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組成午膳監察組 監察飯盒衞生

鳳溪第一小學今日除迎來跨境學童返校外，中午午膳亦恢復由「活力午餐」供應飯盒。，學校安排了由教師組成的午膳監察組，每日檢查食物品質及衞生情況，甚至安排教師試吃以確保食物安全，又不定期抽查食物溫度，於飯盒開箱之後即時將溫度計放進飯裡測溫，只要達到華氏60度便符合檢查要求。

學生指米飯過熱 冀加入多些含菠蘿菜式

四年級的郭同學表示在學校進食午膳兩星期沒有出現身體不適情況，肉的大小適中，但是「可能牛肉嘅話就會比較難咬，不過其他雞同埋豬就好容易咬。」他認為蔬菜份量足夠，但希望可以餐單可以加入多些含菠蘿的菜式。米飯軟硬度適中，但有些過熱，「太熱既話都唔適合大口大口咁樣食。」

同學對「改善」後的飯盒評價不一，有同學坦言「牛肉會比較難咬」、蔬菜份量太少；亦有同學認為熱狗及腸粉「好好食」。（歐嘉樂攝）

另一位四年級曲同學選擇素熱狗及腸粉，覺得「好好食」及溫度適中，「唔會太凍，亦都唔會太熱。」不過她覺得蔬菜份量需要加多些，「有陣時候菜比較少，肉就比較多」，並希望可以加入沙律，及加多些蔬菜比如白菜。

停供應期間安排製作健康便當

鳳溪第一小學校長朱偉林指「活力午餐」停供兩日期間，學校進行了「健康便當孖寶體驗日」，學生和家長一起設計及製作健康便當，讓同學帶回校進食。副校長楊志明則稱學校安排學生做健康便當之外，還準備大量後備乾糧如麵包及小食給學生，不過有很多家長選擇送飯給子女。

楊亦補充，學校早前在恢復全日面授時已組成午膳監察組，今日「活力午餐」恢復，監察組會每日檢查食物品質及衛生情況，及抽查飯盒溫度等，以確保食物安全。他說，以防有家長忘記送飯給同學，學校亦會繼續提供後備乾糧。

▼2月22日 上水鳳溪第一小學▼

