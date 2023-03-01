口罩令取消｜Snapshot對比　3路面行人除罩率高九龍塘站月台一倍

「口罩令」今日（1日）正式取消，市民終於不再需要佩戴口罩，但維持959日的習慣，似乎並非一時三刻可以改變。《香港01》連續兩日在多區拍攝市面情況，發現大部份市民仍然習慣佩戴口罩。



據相關相片作粗略估計，在九龍塘車站的月台，只有約15%人沒佩戴口罩；相反，在中環、銅鑼灣及旺角鬧市，似乎較為容易見到市民的容貌，據相片所見，在德己立街與皇后大道中交界的路口、銅鑼灣SOGO對出、及旺角亞皆老街的路口，均約有3成市民沒有佩戴口罩，比例上遠高於九龍塘車站的月台。



▼口罩令取消首日、及取消前一日的九龍塘▼



東鐵九龍塘站月台：15%等車乘客戴口罩

同樣是在東鐵九龍塘站月台，口罩令今日縱然已取消，大部份市民仍有佩戴口罩，在有約30人等車的月台，只有約5人未有佩戴口罩，佔整體約15%。而在人多密雜的車廂內，約9名乘客中也只有1人沒有佩戴口罩，即約莫有一成人沒佩戴口罩。

口罩令首日取消下的東鐵車廂。（鄭子峰攝）

▼口罩令取消首日、及取消前一日的中環▼



中環皇后大道中：33%路人無戴口罩

相反在中環鬧市，似乎較容易見到市民的面容。在德己立街及皇后大道中交界的馬路口，在正在過馬路的約30人中，仔細一數，可以見到至少有10人沒佩戴口罩，即有逾3成人沒有佩戴口罩，遠高於九龍塘車站月台的15%。

▼口罩令取消首日、及取消前一日的銅鑼灣▼



SOGO對出軒尼詩道：33%路人無戴口罩

在銅鑼灣SOGO對出的軒尼詩道，同樣在約30名橫過馬路、面向鏡頭的市民當中，也可以發現至少10人沒佩戴口罩，情況與中環鬧市所見相約，有約3成人沒有佩戴口罩。

▼口罩令取消首日、及取消前一日的旺角▼



旺角亞皆老街十字路口：30%路人無戴口罩

在旺角亞皆老街的十字路口，在過馬路的人流中，約30個路人中，也有約8、9人沒有戴口罩，粗略估算，也即近三成人沒有佩戴口罩。