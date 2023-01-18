簡約公屋｜何永賢請何君堯「食檸檬」？ 拒單獨與他北上觀摩

房屋局局長何永賢表示，正就簡約公屋不同選址的技術、交通配套作詳細研究，有信心短期內公布詳情。議員何君堯即動邀約陪她到內地考察建屋最新「黑技術」，何永賢聞言回應：「不過我唔希望⋯⋯淨係我同何議員，我希望帶埋我其他同事」惹得哄堂大笑。



政府早前公布簡約公屋首4個選址，經民聯立法會議員吳永嘉今日（18日）在立法會大會上，質詢有關簡約公屋進展，及政府會否因應社會意見修改已公布方案。房屋局局長何永賢表示，正努力檢視簡約公屋設計，就不同選址進行更詳細的技術及價格評估、交通安排及工程推展策略，以回應公眾的意見，有信心在短期內公布計劃詳情。

她再次強調，簡約公屋是可以在短時間內，提供大量房屋供應，較惡劣劏房的環境、設施、配套好得多，直言：「支持簡約公屋，就係支持社會最弱勢嘅一群脫困，幫助佢哋脫離最艱難嘅環境，令佢哋重拾信心。」

吳永嘉又提出政府或可考慮在內地購入已落成樓盤的單位，讓輪候公屋人士多一個回內地居住的選擇。何永賢回應指，合資格申請公屋者均是低收入、工時長、彈性低的市民，即使現時交通便利，但低收入家庭仍難應付每日來往香港與內地的交通費，加上基層市民需用本地公共服務，如醫療、教育等。她續指安排公屋申請者入住在內地資助房屋，會影響他們的生活安排，為他們帶來額外經濟負擔，相信計劃難受歡迎。

何永賢拒單獨與何君堯赴內地考察 引議員大笑

對於何永賢指當局正研究簡約公屋不同選址的興建技術，選委界別議員何君堯隨即邀請她一同到內地考察建屋技術：「我都好想邀請局長，如果可以抽到最近嘅weekend（周末），就能夠返去內地入面考察下，最快速度建簡易公屋嘅方式，有啲新嘅黑技術出咗嚟。」

他自動請纓道：「我而家喺到相約局長，睇下春節期間，有冇時間，我做你嘅personal escort（私人護衛），帶你行一行內地入面，尋找簡約公屋最短時間入面起到出嚟，給予我哋嘅市民、劏房戶住，你會唔會接受我嘅邀約呢？」

何永賢首先回應指部分「黑技術」技術未必符合香港環境：「香港有颱風，香港打到10號風球，有啲睇落價錢好平嘅呢，其實係1號風球都抵受唔住嘅」。至於會否應約，何永賢笑指：「我係好有興趣嘅，不過我唔希望⋯⋯淨係我同何議員，我希望帶埋我其他同事」，話語未完議會內隨即傳來大陣笑聲，何永賢續說：「大家一齊去睇，一齊去學習」。

緊接發言的新民黨立法會議員李梓敬，更笑至須別人提醒需要站立發言，他笑道「（我）想做電燈膽」。

▼簡約公屋上水蓮塘尾選址▼