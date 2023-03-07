理大衝突｜黃子悅旺角逃走被截　戴頭盔及防毒面罩　4月再訊

學民思潮前發言人黃子悅及另外14人，涉在2019年理大衝突期間，於旺角一帶參與暴動，黃等9人昨於區域法院承認暴動罪。案件今（7日）續審，控方讀出相關案情，指當晚大量示威者在彌敦道與警方對峙，投擲逾250枚汽油彈，9名被告當場被捕，黃子悅在逃跑時被警方追截，後被制服，其時戴有頭盔、防毒面罩、護目鏡等裝備。案件押後至4月26日提訊，期間所有認罪被告均需還押。至於不認罪6人，將於明日繼續受審。



認罪9人包括：翁芷茵（案發時19歲，下同）、周耀天（22歲）、鍾永祥（45歲）、蘇浩然（25歲）、孫嘉豪（22歲）、曾紹鵬（21歲）、黃康瑜（22歲）、黃子悅（22歲）及王汶珊（28歲）。

黃子悅不時望向丈夫微笑

聆訊期間，犯人欄內的黃子悅不時探頭向著坐在公眾席的丈夫微笑，散庭時亦與他揮手及做口型對話。此外，鍾永祥、曾紹鵬及黃康瑜申請保釋候判，但遭法官拒絕。

有示威者聚集在加士居道一帶

案情指，2019年11月18日，大量市民上街聚集，組成戰線「營救」理大內的示威者，其中一條戰線包括彌敦道至加士居道一帶。晚上約10時半，黑衣蒙面的示威者開始與警方對峙，期間多次以鐳射筆照向警員、用雜物築路障，並向警方投擲至少251枚汽油彈，導致行車道火光熊熊。

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)

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黃被截獲時有護目鏡及手袖等裝備

警方投以催淚彈驅散但不果，終在約1小時後展開圍捕行動，逾200人當場被捕，包括9名被告。其中黃子悅沿彌敦道往旺角逃跑時，遭一名警長追截及制服，當時她戴有頭盔、防毒面罩、護目鏡、手袖等裝備，之後被帶往臨時羈留區。

其餘被告亦有戰術背心及眼罩等

至於其他被告同樣是在逃跑時被截獲，身上物品包括：面巾、戰術背心、生理鹽水、眼罩等。控方指，被告鍾永祥曾在迎面跑向警員時，意圖襲擊或撞低對方，因而被制服；周耀天逃跑時與一名警員相距2米，警員初時未能截停他，其後追截至一條小巷內將其制服。

同案不認罪6名被告，鍾曜禧（34歲）、羅澤琛（19歲）、吳仲賢（18歲）、鄧建歡（27歲）、甄念賢（16歲）及李子聰（25歲），則押後至明日續審，期間准續保釋。

15名被告同被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街交界的彌敦道一帶，與其他人參與暴動。

案件編號：DCCC736/2020