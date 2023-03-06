理大衝突｜黃子悅等9人認暴動　暫最多人認罪理大案　黃放棄保釋

學民思潮前發言人黃子悅及另14人，在2019年理大衝突期間，於旺角一帶的封鎖區被捕，全被控暴動等罪名，案件今(6日)在區域法院開審，黃等8人早前已表示會認罪，控方今向法庭指，昨獲告知再多一名被告認罪，由於需時整理文件，暫委法官崔美霞把案押後至明天處理，黃子悅及另外兩人放棄保釋，其餘全部被告准繼續擔保。黃等3人交懲教署看管。



認罪的9名被告包括：翁芷茵（案發時19歲，下同）、周耀天（22歲）、鍾永祥（45歲）、蘇浩然（25歲）、孫嘉豪（22歲）、曾紹鵬（21歲）、黃康瑜（22歲）、黃子悅（22歲）及王汶珊（28歲）。蘇浩然原另涉管有攻擊性武器罪，料將在認罪協商下獲准存檔法庭。

被告鍾曜禧否認暴動罪。(凌子淇攝)

6名不認罪被告：鍾曜禧（34歲）、羅澤琛（19歲）、吳仲賢（18歲）、鄧建歡（27歲）、甄念賢（16歲）及李子聰（25歲）。

15名被告同被控一項暴動罪，即於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街交界的彌敦道一帶，與其他人參與暴動。警方當日於封鎖區內拘捕逾200人。

理大衝突案中最多人認罪的案件

控方指，昨晚才獲告知女被告翁改為認罪，故需時處理她的案情，及修改審訊證人列表等，要求案件押後明早，料屆時可讀出認罪被告的案情。崔官批准申請，但關注審訊能否在35天內完成。控方指，現時暫需傳召約30名證人，相信部份證人供詞可以同意事實方式處理，毋須傳召，有信心審訊可如期完成，又指本案是涉及同暴動事件中，最多人認罪的一案。

3人認罪後還押

除男被告蘇浩然外，控方不反對其他被告保釋。蘇的律師指，蘇沒有保釋申請；另兩被告孫嘉豪及黃子悅亦放棄保釋。崔官最後下令上除這3名被告以外，其餘12人均准繼續保釋候訊。

案件編號：DCCC736/2020

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)