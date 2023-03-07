銅鑼灣瀛豐放題疑爆食物中毒　12人食生蠔、帶子海膽後腹痛、腹瀉

衞生防護中心今日（7日）公布，正調查銅鑼灣京都廣場瀛豐放題料理專門店，涉及兩宗懷疑食物中毒個案，有12人受影響。中心指，他們在進食生蠔、帶子海膽料理後，出現腹痛、腹瀉、噁心、虛弱和嘔吐等病徵。其中兩名受影響人士已求醫，毋須入院，全部病人情況穩定。



衞生防護中心表示，正調查銅鑼灣京都廣場瀛豐放題料理專門店，涉及兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及12人。首宗個案涉及三男一女，年齡介乎26至40歲。他們3月2日在上址晚膳，約29至41小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、虛弱和嘔吐等病徵。

另一宗個案涉及八名男子，年齡介乎17至20歲。他們3月3日於同一食肆晚膳，約21小時至46小時後出現類似病徵。其中兩名受影響人士已求醫，毋須入院。全部病人情況穩定。衞生防護中心表示，12人均有進食生蠔及帶子海膽料理。

衞生防護中心呼籲，市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病，提醒市民應經常保持個人、食物及環境衞生，而在外進食時，應注意以下要點：

- 光顧可靠及有牌照的食肆；

- 避免進食生的海產；

- 小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

- 進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

- 在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

- 使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

- 不要光顧無牌食物檔；

- 飲用經煮沸的水；

- 不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

- 進食前及如廁後要洗手。