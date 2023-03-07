給十九歲的我｜英華女學校聲明指未達共識　拒供影片予金像獎放映

電影《給十九歲的我》引發連串風波，電影早前獲提名為香港電影金像獎「最佳電影」，惟英華女學校發聲明不參選。消息指，金像獎現進入「第二輪專業評審團」，但《給十九歲的我》仍在「最佳電影」候選名單之上。



英華女學校今（7日）發聲明指，金像獎早前要求校方提供《給》片讓主辦單位在第二輪遴選向評審放映，校方與持份者溝通後最終未有達成共識，未能向金像獎提供影片放映。該校又稱考慮到各持份者意願，重申校方不會以版權持有人身份參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項。



英華女學校發聲明。（英華女學校校網）

《給十九歲的我》在今屆金像獎獲得三項提名，當中包括「最佳電影」。英華女學校在其校網發聲明提及，校方上月已決定停止公開放映《給》片，並退出本屆金像獎「最佳電影」獎項的遴選。不過，該校稱金像獎早前要求校方提供《給》片，讓主辦單位在第二輪遴選向評審放映。

英華女校稱，校方經過審慎考慮，亦先後與6位參與拍攝的校友、製作團隊和金像獎進行了深入的溝通，探討有關放映事宜，惟最後未有達成共識，故未能向金像獎提供影片放映。該校指已將有關決定通知6位校友、製作團隊和金像獎。

▼《給十九歲的我》影片截圖▼



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英華：學校不會參與任何獎項遴選或領獎

該校強調，尊重電影行業頒發有關獎項的目的、宗旨和慣例，惟校方考慮到各持份者的意願，因此重申學校不會以版權持有人身份參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項。校方重申，《給》片拍攝時間長達10年，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和6位校友的成長經歷，探討教育的意義，在簽訂同意書時，考慮到《給》可能帶來收益，故表明放映有關收益將撥入「學校重建基金」。

聲明又提及，該片拍攝過程期間，拍攝團隊本着被拍者同意和知情下的原則進行拍攝，對於個別被拍攝者其後反映被拍攝情況及對剪裁後內容有所顧慮及擔憂，校方極度重視，故果斷地停止公映，並持續與各持份者溝通和跟進有關情況。

▼2月6日 英華女學校《給十九歲的我》風波後首個上學日▼



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稱完全尊重製作團隊接受個人獎項的意願

該校感謝製作團隊在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝工作，以及片中校友們多年的努力及付出，《給》片得到電影界和其他界別的正面迴響和肯定，校方完全尊重製作團隊接受個人獎項的意願。

對於《給》片引起的公眾關注，以及有校友對電影公演表達困擾，校方指非常重視，對事件引發的社會爭議，校方再次表達真誠歉意，正進行深切的檢討，持續聽取各持份者的心聲，並會尋求專業意見，檢視整個過程中的種種不足，總結經驗，繼續秉持英華女學校作為教育機構的理念和價值觀。

▼2月5日 《給十九歲的我》暫停公映前一日▼

