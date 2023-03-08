葵涌醫院冧石屎｜工程師料鋼筋生繡發脹石屎剝落　倘檢查可見端倪

公立醫院連環出現墮物事故，葵涌醫院今日（8日）被揭「冧天花」，石屎掉落壓毀辦公室內的桌面電腦及影印機。

資深土木工程師倪學仁估計，事故原因可能由於鋼筋生繡發脹，導致大塊石屎剝落，假天花未能承受重量而塌下。他說，鋼筋生鏽透過肉眼檢查已可見端倪，相信事前應該已有小塊石屎掉落，檢查應該可發現問題。他又強調假天花亦需進行檢查，如果樓宇本身已經老化，或需每年檢查一次，確保安全。



資深土木工程師倪學仁。（資料圖片）

倪學仁指，從相片可見跌下來的石屎相連的鋼筋有生鏽痕跡，相信是鋼筋老化、水氣及空氣流入後膨脹，逼開石屎的保護層，導致天花破裂然後掉落。他說，鋼筋生鏽肉眼亦可見端倪，例如小塊石屎掉落、流出鏽水、天花表面不平滑及拱起；如果用鎚仔敲擊天花，則會聽到空洞的聲音，代表底層的鋼筋已生鏽。

料事前已有小塊石屎掉落 無檢查才未發現問題

倪學仁表示，倘只是小塊石屎掉落，假天花可以承受，不會導致整個天花塌下。他相信，今次出事位置此前已有小塊石屎掉落，但因為沒有檢查，所以才沒有發現問題，令大量石屎掉落後，假天花因未能承受而塌下。

我相信就如果你係鋼筋混凝土、或者鋼結構（天花），佢好多時出面都會有一啲好明顯嘅表徵可以比你去察覺得到，如果佢哋每年，或者每三次做一次檢查，其實太部份可以搵得到出嚟，咁佢主要做咗做維修或保養的嘅工，就可能避免咗好大件（石屎）嘅剝落。 資深土木工程師倪學仁

倡樓齡大建築物每年均要檢查

倪學仁續指，假天花亦需定期進行檢查，相信葵涌醫院的假天花以鋁板或鋼板製造，若相關配件及螺絲鬆脫，亦會導致意外。至於多久需檢查一次？倪學仁表示，需視乎樓齡，新落成的大廈可以三、五、七年才檢查一次，如果樓宇本身已經老化，則需加密檢查頻率，或需要每一年做一次檢查。

▼青山醫院去年11月石屎跌落病床▼



公立醫院石屎掉落已非首次，青山醫院於去年11月有病房大塊天花石屎跌落病床枕頭邊，之後亦接二連三出現墮物意外，包括聯合醫院於2月19日有手術燈墮下，兩周後屯門醫院病人吊機路軌外殼掉落。

倪學仁認為，醫院內的設備及儀器經常郁動，應該要檢查得更為頻密，倘零件鬆脫，亦會造成意外，強調必需進行定期保養工作，包括為可轉動的零件抹油，「完全同架車冇分別，新車就好少壞，但老咗嘅車就變咗你又要抹油呀、加啲潤滑劑呀，亦都可能你檢查嘅次數、深入度更加犀利、密啲，保證佢嘅材料、零件或者其他各方面都可以達到某一個標準。」