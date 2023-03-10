初選案｜區諾軒指楊雪盈非替補人選　楊是違共識下參選

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(10日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪的區諾軒，今早先後接受代表楊雪盈、彭卓棋及何啟明的律師盤問。區指，5個地區選區的共識，均以「靈童制」為替補機制，即初選勝出者若日後被取消參選資格(DQ)，他們可揀選其替補人選。區在盤問時承認，港島區初選落敗的楊雪盈，其後報名參加立法會選舉，是違反該共識，又指楊非初選勝出者所提名的替補人選。



楊未就否決預算案及五大訴求表態

代表楊雪盈的大律師張耀良今先盤問區諾軒，指楊雪盈在港島區的協調會議中，未有就戴耀廷提出的否決預算案和五大訴求表達看法，但她就替補機制有較大的意見。區同意，並指楊就替補機制，認為應採用「排名制」，而港島區最終同意採用「靈童制」。

區諾軒同意被告楊雪盈未有就否決預算案及五大訴求等表態，只是較關注替補機制。（資料圖片）

楊在違初選共識下參選

張續指，楊在初選落選，她於2020年7月報名參加立法會選舉，其做法違反該區共識，區同意，並指根據「靈童制」，初選勝出者揀選的替補人選，才可獲「35+」支持。

被DQ三人未有透露替補人是誰

區指，袁嘉蔚、梁晃維和鄭達鴻在初選港島區勝出後，日後被「DQ」，有資格揀選替補人選。而根據WhatsApp的紀錄，他們表示已有替補人選，但未有透露是誰。區指，楊雪盈並非初選勝出者所提名的替補人選。區亦補充，另外4個地區選區亦採用「靈童制」。

被告彭卓棋。(資料圖片)

區認港島協調會未提及戴的相關文章

代表彭卓棋的盧敏儀指，就區日前供稱於退出初選後，曾在電台節目中表示初選應要與戴耀廷的文章分開審視，盧指在港島的協調會議和相關文件中，從未有提及戴的相關文章，區同意。區亦指，未有聽聞彭卓棋表明若當選立法會議員，無論政府做什麼，他也會否決預算案。

被告何啟明。(盧翔銘攝)

九西會議是張崑陽提及攬炒十部曲

此外，區諾軒接受代表何啟明的大律師阮偉明盤問時，指在九西第一次協調會議中，戴耀廷有講及運用權力否決預算案，但該議題在第一次會議中未有引起關注。至於第二個會議中，因出席的張崑陽問及戴有關攬炒十部曲的文章，戴才回應，而岑子杰則就否決預算案提出質疑。

戴向眾人介紹文章時無人回應

阮又指，會議後的文件有提出否決預算案，看似此事曾向會內討論。區指，戴在介紹時有講及，阮便質疑，這是單向介紹，而非各人討論，區指：「無其他人回應，也係一種單向性。」

被告劉偉聰並無律師代表，他親自盤問區諾軒。（夏家朗攝）

劉偉聰稱未有出席九西第二次協調會

未有律師代表的劉偉聰在盤問時指，自己未有出席九西第二次協調會議，區庭上指：「我只能話憑我記憶去作供」，法官李運騰便追問區，是否同意劉的說法，或是不肯定，區便指沒有更多證據支持劉有出席該會議，「如果我真係錯，歡迎大家否定」。李官進一步問，區是否可能記錯，區指不排除此可能。而劉在完成盤問後，祝區在日後的程序順利。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022