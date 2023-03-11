許樹昌指新冠疫情已完結　回顧本世紀兩個大爆發︰SARS辛苦好多

疫情肆虐逾三年，政府終在本月1日取消口罩令。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（11日）在商台節目中，認同疫情已經完結，本港暫時的免疫屏障強，看不到再有大爆發的情況，並估計夏季天氣濕熱，相信會有更多市民脫下口罩。



回顧本世紀爆發的兩個疫情，即2003年SARS及最近的新冠疫情，他認為去年第五波有改善空間，「早啲家居隔離檢疫，就唔會一段時間崩潰咗。」但相比2003年，他感嘆當時情況更為惡劣，「辛苦好多」，相信隨著科技進步，將來再有病毒大流行，準備工作會愈來愈好。



▼2月28日口罩令最後一日 東鐵九龍塘站月台乘客戴口罩情況▼



+ 1

許樹昌指本港免疫屏障強 看不到再有大爆發

許樹昌今早在商台節目《政經星期六》認同疫情已經完結，「可以咁講，測試唔使做，口罩唔使戴，係復常必經之路。」他指，根據衞生署數字，每日的嚴重及死亡個案為單位數字，大廈污水檢測的病毒量低，認為現時本港疫情穩定。

他表示，目前本港流行的變異病毒株為BA.2及BA.5的分支，傳播性高但殺傷力低，數量亦不多，至於新變異病毒株CH1.1亦在本港出現，理論上成為主流後會釀成大爆發。不過他指暫時本港的免疫屏障強，看不到大爆發的情況。

他又指，口罩令取消後，未見呼吸道病毒感染個案大幅上升，暫時僅錄得零星個案，不及以往的流感高峰期。現時不少市民仍繼續佩戴口罩，他估計夏季天氣濕熱，相信會有更多市民脫下口罩。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

若本港個案不再上升 料醫管局取消快測措施

現時市民進入公立醫院及安老院和殘疾人士院舍，仍需出示快測證明。許樹昌認為，由核酸檢測改為快測為穩妥的措施，避免病毒帶進醫院內造成爆發。但他指，若本港個案維持低水平，不再上升，「我諗醫管局遲下唔使做。」至於內地方面，他表示接種率不斷提升，相信若疫情穩定，多項措施將不再維持。

問到市民有否需要接種第六劑疫苗，他表示需等待世衞疫苗小組，在3月20及21日開會後提出的建議，衞生防護中心亦會在3月底開會作出調整。他估計，將來新冠疫苗有機會與流感針一樣，建議長者每年接種。

目前市民接種第四針／第五針可選擇二價疫苗，中大正研究接種後的免疫反應。參與者需要抽血，分析過去是否曾感染，並會在接種二價疫苗後的第一個月及第六個月再次抽血，以分析抗體及T細胞記憶水平。許樹昌表示，有興趣參與研究的市民，可致電35053532至威爾斯親王醫院。

▼2月28日 李家超公布取消口罩令▼



+ 2

第五波有改善空間︰早啲家居隔離檢疫就唔會崩潰

回顧逾三年的新冠疫情，許樹昌表示第五波以前的圍堵策略有效，惟當時長者接種率低，家長對疫苗的猶豫亦沒有解決，當爆發傳播性強的Omicron病毒後，醫院負壓病房不足。他認為當時有改善空間，「早啲家居隔離檢疫，就唔會一段時間崩潰咗。」

他提到2003年SARS爆發，本港情況更為惡劣，「辛苦好多」，例如剛開始時不清楚病毒品種，沒有治療藥物，其後的核酸檢測僅得50%敏感度，更無快速測試，醫生在非負壓房的環境下研究。相反新冠疫情爆發不久後，疫苗、快測、口服藥物等已相繼推出，他認為隨著科技進步，將來再有病毒大流行，準備工作將會愈來愈好，亦更為安全。

他又指，病毒變幻莫測，每個世紀均有兩至三次病毒大流行，在新冠疫情爆發前，世衞曾在2019年底預計，禽流感H7N9將成為下次大流行的主因，最終新冠肺炎在一個月後出現，「估佢唔到。」他指病毒主要經候鳥及蝙蝠傳播，再經其他動物宿主再傳至人類，因此他認為不應干擾大自然。

▼2月28日口罩令最後一日 旺角有口罩店減價促銷▼

