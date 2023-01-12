政府推青年宿舍住戶須做200小時社區服務　網民：當住客係監犯！

特首李家超曾在《2022施政報告》中表示會增加青年宿舍供應，以資助非政府機構租用酒店和旅館用作青年宿舍用途，目標於5年內增加3000個額外宿位。日前民政及青年事務局公布申請指引，當中一項有關青年租戶的申請條件「須每年參與不少於 200 小 時的社區或志願服務」引起網民熱論，表示住間屋住到「犯左法咁要做社會服務」，「入咗去住都諸多限制」...



大埔的青年宿舍PH2單位圖片

立法會財委會於上年通過一筆10億元撥款，以實報實銷的方式資助非政府機構租用酒店和旅館房間作青年宿舍，並預計每個房間每月資助約$5,500元。較早前民政及青年事務局宣布計劃正式開始接受申請，並公布申請指引。

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指引當中的申請者基本，入住宿舍者年齡須界乎18-30歲的在職青年，自僱人士亦包括在內，沒有擁有任何物業，一人收入不能超過$25,000，總資產不能超38萬。二人收入不得超$50,000，總資產76萬。申請首次租期至少兩年，一年死約，一年生約，期滿後大家可續約，但租期合計(連同所有青年宿舍資助計劃)不得超過五年。

但指引中的一點條件卻讓網民熱議，指引中列明「青年租戶須每年參與不少於 200 小 時的社區或志願服務」，例如為基層家庭兒童提供補習或興趣的培訓等。若住宿者未能達到時數並沒有合理原因，將不會獲得續約。

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指引當中亦要求非政府機構在提交建議書須列明將舉辦的活動類型，而招租時考慮將青年租乎是否願意回饋社區列為選擇租戶的必要條件之一，機構亦需要確保租戶完成相關社區或志願服務時數，否則政府有權考慮扣減資助額。

圖自民政及青年事務局網頁

網民對於政府所列明租戶必須進行200小時社區服務表示，「一個月full time都未有200hrs(小時)」，「唔講以為犯咗咩事，要做社會服務令」，網民更表示住青年宿舍的青年大多都收入有限，政府現在要青年「最黃金時間去服務基層」才有屋住，正常應「要佢地進修或提升自己」，讓他們增加向上游的能力。但有網民亦表示「租超平嘅話都合理」，「要有平屋住就要付出」。

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