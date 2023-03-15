轉職行政前，於精神科行醫， 常見眼前的病人數量是單數，其背後身心社靈難題卻是複數，而病因多重且互動，治療得揉合科理人情 ，往往難依賴單一指數。



許多人認為數字難纏，卻是醫院管理必備。巧手建構數據正是局内「統計及數據科學部」的職責；這一家位處「離地」閣樓的 「天空之城」，家藏一族「數據科學家」，有不少以人工智能運算的製「城」品，也有從巨庫内整合成不離地的恆常公佈數字 。



撰文：醫院管理局策略發展總監程偉權醫生



醫管局不時公佈各種數據，例如新冠疫情期間，統計及分析患者入院、重症、死亡等數據，預測病情發展，背後有賴醫管局「統計及數據科學部」團隊的努力。

疫情間，團隊整合患者入院、重症、死亡數據，濃縮成儀表板(dashboard)上的清晰圖標，作管理之用；也分析病人數據， 預測病情發展，協助分流。他們以數據構建理據，立論有的淺白、有的艱鉅， 卻最不怕既繁且煩的數字。

醫管局的團隊利用大數據研發「糖尿病風險預測模型」，再應用於「護訊鈴」電話支援服務，有助及早識別一群已有輕微腎病之病人。

要數字令慣於速讀的凡人入腦易，他們指導我如何將公立醫院的數字以凡文人語解説：

• 三萬張病床，照顧的病人數量等如整個黃埔花園的居民。

• 每日兩萬名長者到急症室、各區門診看病，數目可假想能坐滿130輛通往痊癒之道的雙層巴士。

• 每日一萬一千人接受放射科檢查， 是可以坐滿紅館看演唱會觀眾的數量。

• 九萬名公院員工，即是香港勞動人口中每四十二人中就有一位；上班日午飯時間，中型餐廳四十名客人中應有一位公院員工。

「數據科學家」艱鉅的數據工程有不少，包括利用大數據研發「糖尿病風險預測模型」，預測患者出現併發症的風險，估算病人五年內出現慢性腎病等重病的機率。（資料圖片）

其實，艱鉅的數據工程也不少。他們利用大數據研發「糖尿病風險預測模型」，預測患者出現併發症的風險，估算病人五年內出現慢性腎病等重病的機率， 再應用於「護訊鈴」電話支援服務，及早識別一群已有輕微腎病之病人。這是人工智能應用於預防醫療的一例。

剛閲讀他們的訪問稿——可知數據科學家眼中，病亡人數字是甚麽？原來數字不是個案，隱藏的是名字、内藏的是故事。

特別應景一提，完成此文章，暫非靠人工智能， 仍憑著人腦至能。其實，人腦中，情理或各佔地一半，行醫、行政似乎也是。

公立醫院的數字以凡文人語解説例子，包括九萬名公院員工，即是香港勞動人口中每四十二人中就有一位；上班日午飯時間，中型餐廳四十名客人中應有一位公院員工。（資料圖片）

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

