踏入三月，是我們期望春暖花開的季節。



這對我是特別的月份，同事正忙於處理新一年註冊護士與登記護士的入職招聘安排。我與其他同事也馬不停蹄到訪各大院校，為護理職場準新鮮人排憂解難，參與一場又一場的就業講座，相信這些滿懷熱誠的新力軍，即將為我們的醫療服務注入新動力；另一方面，病房的探訪安排已逐步放寬，病房運作重拾昔日節奏，我們會與病人一同走向復常。



撰文：醫院管理局護理總行政經理潘恩榮



醫院管理局護理總行政經理潘恩榮指他與其他同事馬不停蹄到訪各大院校，參與一場又一場的就業講座，相信這些滿懷熱誠的新力軍，即將醫療服務注入新動力。（資料圖片）

最近幾星期，我到訪多間醫院病房，上至經理下至助理，甚至包括未曾經歷疫情前運作的新同事都異口同聲說希望盡快復常。我確信這是所有同事的心願，疫情期間家人探訪受限，病人住院期間被探訪、被家人關愛的需要難以滿足，同事護理工作再努力也難以補足。就此，病人住院期間任何非預期的狀況，或多或少都會引發家人擔心，甚或對同事的猜疑。疫情令我們認識甚麼是常態，也令我們更珍惜與病人家屬溝通、與家屬一起參與治療的機會。

在病房內，有同事很熱切地向我介紹新引入的醫管局資訊科技系統「病房管理」（Ward Place）。這是一個病房管理的電子化系統，將病房運作的大小事務，包括病床佔用情況、儀器借用紀錄、編更，甚至「口水簿」都電子化。「口水簿」在某些病房又稱為「交更簿」，是記錄病房運作事務的備忘錄。在24小時不停運作的病房，有效制定更表及交更是非常重要，紙本紀錄雖然方便記下資料，但缺乏整理功能，而且各人書寫風格各異，有時會較難翻查資料。

「病房管理」（Ward Place）為醫管局資訊科技及醫療訊息部研發的系統，將病房日常運作由紙本紀錄電子化，提升運作效率。圖為「病房管理」的介面截圖。（醫管局圖片）

「病房管理」電子化系統 (Digital Ward Place) 引入後，交更紀錄分門別類，甚至可以搜尋、追蹤指定的交更紀錄；個別同事臨時缺勤，也可以立即安排補位，讓每個同事都清晰知道自己的工作崗位。「病房管理」無疑簡化了病房同事的行政工作，提升運作效率，令同事可以聚焦病人護理，難怪年輕同事這麼「受落」。

在病房一隅，我留意到一位退休後延任同事剛完成床邊護理工作，我把握機會觀察同事使用「病房管理」的功能及其他智慧病房的新科技。見這位前輩信心滿滿，眼明手快，對病房「新科技」的掌握及熟悉程度絕不遜於年輕一輩的同事。

經歷三年疫情，不同崗位的醫護人員及公眾已深切體會智慧醫療科技帶來的好處，相信對科技應用更能接受，例如數以萬計病人透過遙距醫療得到便捷照顧。目前正是我們的黃金時代，機構正積極引進各類提升護理工作效率的新科技、新系統；加上近年入職醫管局的年輕護士一直增加，正正是協助推動智慧病房的動力，讓整個機構得以向前發展，春暖花開。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

