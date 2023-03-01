春暖花開
踏入三月，是我們期望春暖花開的季節。
這對我是特別的月份，同事正忙於處理新一年註冊護士與登記護士的入職招聘安排。我與其他同事也馬不停蹄到訪各大院校，為護理職場準新鮮人排憂解難，參與一場又一場的就業講座，相信這些滿懷熱誠的新力軍，即將為我們的醫療服務注入新動力；另一方面，病房的探訪安排已逐步放寬，病房運作重拾昔日節奏，我們會與病人一同走向復常。
撰文：醫院管理局護理總行政經理潘恩榮
最近幾星期，我到訪多間醫院病房，上至經理下至助理，甚至包括未曾經歷疫情前運作的新同事都異口同聲說希望盡快復常。我確信這是所有同事的心願，疫情期間家人探訪受限，病人住院期間被探訪、被家人關愛的需要難以滿足，同事護理工作再努力也難以補足。就此，病人住院期間任何非預期的狀況，或多或少都會引發家人擔心，甚或對同事的猜疑。疫情令我們認識甚麼是常態，也令我們更珍惜與病人家屬溝通、與家屬一起參與治療的機會。
在病房內，有同事很熱切地向我介紹新引入的醫管局資訊科技系統「病房管理」（Ward Place）。這是一個病房管理的電子化系統，將病房運作的大小事務，包括病床佔用情況、儀器借用紀錄、編更，甚至「口水簿」都電子化。「口水簿」在某些病房又稱為「交更簿」，是記錄病房運作事務的備忘錄。在24小時不停運作的病房，有效制定更表及交更是非常重要，紙本紀錄雖然方便記下資料，但缺乏整理功能，而且各人書寫風格各異，有時會較難翻查資料。
「病房管理」電子化系統 (Digital Ward Place) 引入後，交更紀錄分門別類，甚至可以搜尋、追蹤指定的交更紀錄；個別同事臨時缺勤，也可以立即安排補位，讓每個同事都清晰知道自己的工作崗位。「病房管理」無疑簡化了病房同事的行政工作，提升運作效率，令同事可以聚焦病人護理，難怪年輕同事這麼「受落」。
在病房一隅，我留意到一位退休後延任同事剛完成床邊護理工作，我把握機會觀察同事使用「病房管理」的功能及其他智慧病房的新科技。見這位前輩信心滿滿，眼明手快，對病房「新科技」的掌握及熟悉程度絕不遜於年輕一輩的同事。
經歷三年疫情，不同崗位的醫護人員及公眾已深切體會智慧醫療科技帶來的好處，相信對科技應用更能接受，例如數以萬計病人透過遙距醫療得到便捷照顧。目前正是我們的黃金時代，機構正積極引進各類提升護理工作效率的新科技、新系統；加上近年入職醫管局的年輕護士一直增加，正正是協助推動智慧病房的動力，讓整個機構得以向前發展，春暖花開。
《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。
「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，數位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。