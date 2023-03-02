內地團竟要企街食兩餸飯！如何食得便宜又健康？營養師教你揀餸

近日，土瓜灣出現30名內地團員在街邊「立食」兩餸飯奇觀，場面令人譁然。據九龍城區議員潘國華表示，旅行社原本安排團友到酒樓午膳，惟因酒樓休息，故臨時改安排團友吃只值30元的飯盒。可根據事內地團的行程資料，原定每位團友的午膳預算為80元，現安排團友吃只值30元的飯盒，每位足足慳了50元。可惜成班團友抵香後唯一獲旅行社安排的午餐，竟然要當街品嚐「香港名物」兩餸飯，就連街坊都指他們可憐！



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「兩餸飯」竟變香港名物

兩餸飯以「窮人恩物」而為人所稱道，皆因非常實惠，不需花太多金錢即可自選2款餸菜，更有一大盒白飯夠飽肚。但在「食得實惠」的同時，你又有沒有留意是否「食得健康」呢？註冊營養師王穎羚Hannah指，兩餸飯當中的餸菜含有不少醬汁，又或者以煎炸方式處理，容易變成「三高」的致肥陷阱，故在選擇時應要更小心。

▼10款常見餸菜的熱量排名（按圖👇👇👇）

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1. 北菇西蘭花 48 卡路里

2. 西芹炒雞柳 92 卡路里

3. 西蘭花炒魚塊 110 卡路里

4. 欖菜肉鬆四季豆 130卡路里

5. 魚香茄子 140 卡路里

6. 粟米魚塊 170 卡路里

7. 中式牛柳 170 卡路里

8. 蝦仁炒蛋 230 卡路里

9. 菠蘿咕嚕肉 240 卡路里

10 鹹蛋蒸肉餅 250 卡路里



在10款餸菜中，熱量最高的是鹹蛋蒸肉餅，每100克有250卡路里，幾乎相等於一碗飯的熱量280卡路里，而最低卡的是北菇西蘭花，只有48卡路里，是比較健康的選擇。

避高油高脂 雙餸健康配搭

Hannah指，市面上的兩餸很多也是高油、高脂、高鹽，如果想吃得健康，可多選蒸蛋、蒸魚、炒肉片、非油炸的魚片、蝦仁、豆腐等較低脂高蛋白質的餸菜，足夠的蛋白質能提供足夠的飽腹感，維持肌肉量和身體代謝。另外再選以蔬菜為主的餸菜，當中纖維亦提供足夠的飽腹感和維持腸道健康。

▼Hannah建議以下幾款配搭（按圖👇👇👇）

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1. 西蘭花炒魚塊 ＋ 北菇西蘭花

2. 蒸魚 ＋ 西芹炒雞柳

3. 蒸蛋 ＋ 西蘭花炒魚塊

4. 粟米魚塊 ＋ 蒜蓉炒時菜

5. 中式牛柳 ＋ 北菇西蘭花



而以下3類人士更要注意（按圖👇👇👇）：

減重人士



雙餸飯盒普遍份量大，飽了就不要進食，或一開始先盛好自己食的份量，避免因免浪費而清光 。

糖尿病患者



同樣要注意份量，亦更要注意汁醬，汁醬多含高糖份，升糖指數較高，令血糖不穩定。

高血壓人士



高血壓人士要注意少選含大量鈉質的餸菜，避免含有加工肉的餸菜如火腿、香腸、午餐肉、鹹魚、醃製菜如欖菜、榨菜、雪菜。

同場加映：茶餐廳10款碟頭粉麵飯的平均鈉含量，由最低至最高排：（按圖 👇👇👇）