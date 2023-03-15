初選案｜區諾軒稱本已計劃退出政壇　不會見證亦不想攬炒在港發生

民主派初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊繼續，區諾軒今午(15日)在西九龍法院(暫代高等法院)接受陳志全的代表律師盤問時，認同辯方律師指，就陳過往的政績，他並不算很激進，亦是有妥協餘地的議員，他任議員時與陳是朋友，二人並有一同打機。區又透露他原本計劃在2020年中便退出政壇，並到日本升學，展開其博士生的生涯。法官陳慶偉不禁問到區便不能見證「攬炒十步曲」的發生，區回應說：：「唔會，同埋我都唔想在香港發生。」



區諾軒作供時指被告陳志全(圖)並不算激進，且是有妥協餘地的議員。(朱棨新攝)

任議員時與陳志全是朋友

代表陳志全的大律師馬維錕下午盤問時指，區諾軒和陳志全曾經同時任立法會議員，區亦視陳志全為朋友，區同意。馬又指，區和陳二人曾一同打手機遊戲「Pokemon GO」，各被告聽罷發笑，區笑著回應：「係。」馬續指陳是立法會其中一名最勤力的議員，區回應：「係，佢工作係受到梁君彥(立法會主席)肯定。」各被告即起哄，林卓廷更發出「嘩」聲。

認為陳並不算好激進

區同意辯方所指，陳當時的立法會會議出席率近乎100%。陳當時推動同志平權，並要求推行全民退休保障。馬指，陳志全並不激進，區則稱：「佢都唔係真係好激進。」

戴耀廷在2020年4月左右提出的「攬炒十步曲」並有時間表。

無打算見證攬炒十步曲

馬又問及區諾軒就讀博士課程一事，區稱他其中一個研究的議題，正是亞洲的退休保障。區又稱他原本打算於2020年10月赴日展開博士生的生活，他在同年7月退出「35+」時便已離開政壇。法官陳慶偉便問，那區便不能見證「攬炒十步曲」，區說：「唔會，同埋我都唔想在香港發生。」

任議員時支持全民退休保障

區又稱，若他仍是立法會議員，政府推行全民退休保障，他會支持。法官陳慶偉便問，若預算案包括議員減薪，是否仍支持。區說：「呢個係同政府談判既重點。」又指在投票前可以和政府討價還價。他亦會權衡利害，若全民退保的益處大於其他他不想要的項目，他便會支持。

認為陳作決定前會考慮利弊關係

馬律師問，若政府推出全民退保，陳志全會否支持？多名法官對此問題提出疑問，法官陳慶偉指不知道預算案的內容下，難以作答。區稱可舉例供法庭參考。區說他在任立法會議員時，曾就民生議題，成功說服民主派議員勿在財委會作過長提問，陳志全是被說服的議員之一。區說：「如果佢(陳志全)認為利多於弊，佢都有投贊成票既可能」，但他補充說：「始於無發生。」

辯方其後問，陳志全不會在未知道預算案內容下，無差別反對，控方反對此問題，指該問題屬猜測。辯方回應指，控方的指控亦屬猜測。法官李運騰則指，控方需就案情作出舉證。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022