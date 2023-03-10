初選案｜區諾軒坦言不認同戴耀廷　胡志偉亦言憂初選成民主黨掣肘

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(10日)下午在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪的區諾軒接受代表民主黨兩名被告律師的盤問。區坦言和戴耀廷在立場上有差異：他的「初心」是透過協調，爭取民主派最大勝算；戴則把重點放在如何在憲制上運用權力。但兩人均有共識去好搞初選。但區承認他雖不認同戴此理念，卻沒有公開鮮明反對。



至後來初選性質改變，區諾軒指民主當的胡志偉曾向他稱，擔心其他政黨會利用初選，把民主黨和他們的立場捆綁，令該黨受到掣肘。



區稱其初心只是想搞好初選

區諾軒在接受代表黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文盤問時指，他的「初心」是透過初選，避免民主派浪費選票，而不是立會取得過半後的事。初選最基本的目標，亦是透過協調，取得立會過半，就如何達致五大訴求，初選組織者「的確傾唔到有效策略去應對呢個問題」。他們的共識，就是去搞好初選。

欲透過協調爭取民主派最大勝算

區指，即使在2020年初的飯局中，戴耀廷講及否決預算案，其他出席者只是著重如何爭取民主派在立會選擇取得最大勝算。他承認和戴的立場上有差異，並說：「我地既共識，就係去搞初選。」法官李運騰問兩人有什麼差異，區解釋戴著重點如何在憲制上運用權力；區只是追求透過協調，爭取民主派最大勝算。

部份人對否決預算案等不感興趣

區續指，至2020年3、4月時，很多初選的候選人不著重否決預算案，或如何達致五大訴求，直至4月尾時情況有變。他指，同年4月底的九西第二次協調會議，和同年5月初的新東第二次協調會議，曾討論否決預算案的事項。他形容同年4、5月時，在部份協議會議「風向轉變。」雖然有相關討論，他認為亦有相當數量的人似未感興趣，亦沒有就這議題發言。

惟沈指，根據戴製作的《35+計劃》，未有戴提及的要運用預算案否決權，指初選參加者因此會理解，初選只是純粹為取得立法會議席過半。區說：「睇佢接收乜訊息。」但稱考慮該文件仍在其初心之中。

區諾軒坦言並不認同戴耀廷的理念。（資料圖片）

承認未對戴作鮮明反對

法官陳慶偉指，同年3月月九東舉行第一次協議會議，當時戴已提及運用否決權，是否當時無人留意到。區指九東是第一個試點，可就初選機制達共識已屬難能可貴。他承認他雖然不認同戴的理念，但戴在後來的記者會不斷講及運用否決權，他並無作鮮明反對。

法官陳慶偉續問區同意把運用否決權和「35+」。區回應說：「我終歸無反對呢樣嘢。」又指當時未有國安法，未有為意該些主張會違法。此外，他亦誤解認為根據《基本法》，只是行使憲制上的權力。

積極運用說法包括不守否決預算案承諾

區稱他看過戴的攬炒十步曲的文章後，曾向戴提出質疑。在新東的第二次協議會議後，他、戴和趙家賢亦有討論，戴當時指「積極運用《基本法》權力否決財政預算案」，是「大家討論既平衡點」，此說法亦包含不守否決預算案的承諾。

黃之鋒曾問區諾軒民主黨對《墨落無悔》聲門的看法。（資料圖片）

黃之鋒曾問民主黨對墨落無悔的回應

區續指，《墨落無悔》聲明書發表後，黃之鋒曾問區民主黨對此的回應，區向黃說可預期該黨不會同意，該黨亦表示不會無差別否決預算案。區解釋黃聯絡他之前，他曾在金鐘和民主黨胡志偉見面，當時《墨落無悔》聲明書已發表。胡表示擔憂愈來愈多非官方的聲明書出現，民主黨過往立場是就開設人事職位，大多有保留，因「易請難送」，但就興建醫院和學校，該黨無理由否決。胡亦擔心其他政黨會利用初選，把該黨和他們的立場捆綁，令該黨受到掣肘。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022