香港打吡｜練馬師蘇偉賢三代與馬結緣　冀贏頭馬獎盃送父親

賽馬場上奔跑的馬匹英姿颯爽，衝線搶奪榮譽，騎師有元勳大勞，背後功臣—練馬師亦居功至偉。現年54歲的蘇偉賢，練馬師生涯踏入第十個年頭，旗下賽駒「新力高升」周日（19日）將出戰沙田馬場寶馬香港打吡賽，這項賽事每匹馬一生只能參加一次，也是練馬師夢寐以求贏得的榮譽。蘇偉賢期望，可以在賽事先拔頭籌，一圓家族夢，贏得父輩一直未能取得的殊榮。



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現年54歲的蘇偉賢出生於賽馬世家，父親蘇國仁是騎師，爺爺及公公均是馬主。他自小希望當騎師，但礙於體重不符而被逼放棄。他坦言，入行並非易事，皆因馬場只給「預備好的人」，曾每天到每一個馬房詢問是否需要提供協助，從低做起，輾轉才獲機會訓練馬匹。

蘇偉賢說，當年他在加拿大訓練幼馬時意外受傷，只能回港休養，馬主朋友帶他前往沙田馬場，所見畫面至今仍歷歷在目：「返到嚟嗰日係應該陽光普照，大概朝早7點定8點。我見到啲馬慢慢一隻一隻咁行上嚟，心諗唔知有冇機會喺度做呢？我好想返嚟。」他於1996年從加拿大回流返港，翌年加入馬會當策騎員，及至2013年獲發練馬師牌照。

蘇偉賢說，作為練馬師喜歡馬匹十分重要，因為需要長時間留在馬房，凌晨3時許已需起床。（林靄怡攝）

蘇偉賢表示，香港賽馬場世界知名：「你去到世界、奧運冠軍，唔通你去到意大利唔識佢咩，冇理由唔識佢㗎，香港係可以做到呢個地位，我呢個運動係賽馬運動，我哋個賽馬運動喺世界已經係水平好高。」

要做一名練馬師，蘇偉賢說首要喜歡馬匹，因為需要長時間留在馬房，凌晨3時許已需起床，休息時間並不穩定，需要有熱情、恒心及目標，「尤其係騎師，你諗住入嚟玩呢，唔使諗呀，冇你份呀。」

蘇偉賢說，擔任練馬師長時間留在馬房，凌晨3時許已需起床，休息時間並不穩定，需要有熱情、恒心及目標。（林靄怡攝）

他以一級方程式賽車車隊比喻練馬師，策騎師是車手，練馬師需要與團隊內各成員溝通馬匹的情況，亦等同教練，負責訓練馬匹至最佳狀態，包括帶他嘗試跑不同路程，並仔細留意馬匹體能，視乎其狀態、飲食情況及心情，以不同方法訓練。

倘馬匹跑馬前感到壓力，未跑已汗流浹背，練馬師亦需以不同方法去安撫。「例如車手唔知道要點整㗎嘛個車駄，或者各樣嘢，佢只係話俾你聽個感覺，我哋就後面去幫佢調校。有時啲馬有脾性，我哋點樣可以令到佢脾性可以冷靜啲，個騎師就可以喺個陣上發揮佢。」

蘇偉賢平常會拍一拍「新力高升」及給予擁抱，以示鼓勵。（林靄怡攝）

蘇偉賢的馬房共有30至40人，但特別安排了兩名馬房助理及一名副練馬師專責照顧「新力高升」，皆因害怕牠身邊的人不斷改變，會令牠受打擾，所以每次經過牠亦會拍一拍牠的身體、「攬下」，以示鼓勵，並會為牠刷洗及梳毛，多作溝通，以及增加其信心，不時亦會為牠餵飼紅蘿蔔，哄牠開心：「其實會感受到你錫佢，鍾意佢，將佢所有嘅能力發揮晒喺每一場賽事，呢個係一個目標。」

他形容，賽駒入選角逐打吡大賽是「可遇不可求」，皆因馬匹必須於四歲之齡已是精英，並且能跑2,000米路程，時機十分重要。每匹馬一生只有一次機會參與，他作為練馬師，亦意義重大，倘勝出比賽，為家族圓夢，會將榮譽送給爸爸，「尤其係我今年有一隻幾突出嘅馬，希望佢可以能夠可以幫我贏咗呢一個重要嘅賽事，希望可以送畀我屋企人我爸爸啦。」

▼2月26日 「新力高升」勝出1800米賽事▼



蘇偉賢表示，今次「新力高升」踏出這一步，下次則要挑戰另一班精英，甚至乎衝出香港，參與國際賽事：「佢已經行出咗另一級，又要再行去另一級。之後各級就開放，唔年係齡組別」。他個人亦希望可以發掘更多高質的馬匹，贏下更多賽事。

「新力高升」由蘇偉賢訓練、何澤堯策騎，倘勝出打吡大賽，亦將會是賽馬職業化以來，第二次由全華人組合勝出此賽，對上一次則為2020年的「金鎗六十」，所有入選入選馬匹均是同齡精英。