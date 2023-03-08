盧新寧晤馬會利子厚　鼓勵續推青年交流　注入更多「興」的動能

中聯辦副主任盧新寧會見香港賽馬會董事會主席利子厚及行政總裁應家柏一行。盧新寧肯定馬會對本港社會的貢獻，鼓勵馬會繼續推動香港與內地育、文化及青年交流，增強本港青少年的國家認同感和民族自豪感，為香港由治及興注入更多「興」的動能。



雙方在會面結束後，共同見證中聯辦與賽馬會簽署2023-2025年度的合作協議。



盧新寧（右）會見馬會主席利子厚（中聯辦圖片）

中聯辦指隻方就深化香港與內地交流合作，支持香港融入國家發展大局等交換意見。盧新寧肯定了馬會長期以來對香港社會的貢獻，及對內地慈善事業、馬匹運動與產業發展、香港與內地交流合作的支持。

盧新寧鼓勵馬會繼續推動香港與內地體育、文化及青年交流，推進中外交化藝術交流中的建設，增強本港青少年的國家認同感和民族自豪感，為香港由治及興注入更多「興」的動能。

利子厚則回應稱，賽馬會扎根香港、心繫國家，願為國家和香港發展作貢獻。