倫敦國民保健署醫院置藝術品設電影院　舒適環境治療病人心靈

醫院大都予人病厭厭的感覺，而本港公立醫院床位一向供不應求，地面面積不大，較難想像會有多餘空間去放置藝術品，甚至設專用電影院！筆者早前赴英交流，到訪倫敦一所非一般國民保健署醫院。該院設計不但著重空間感，驟眼看似一間寬敞的大商場，設中空迴廊引入自然通風和日光，又特設藝術總監去搜羅藝術品作佈置，更有一所設護士駐場小型戲院供病人及其家屬使用，務求為求病人提供最舒適的治療環境，原來生病入院亦可享有這般貼心服務，實在無法想像。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者早前隨本港醫療工程學會到英國交流及參觀醫療設施，為年底在港舉行的國際會議作準備，並到訪位於英國倫敦的切爾西和西敏醫院（Chelsea and Westminster Hospital）。筆者仍記得早於約二十多、三十年前任職政府期間，曾獲派到英國當地醫療顧問公司工作吸取經驗，曾參觀這所仍在興建中、當時在英堪稱為設施最新穎的切爾西和西敏醫院，想不到多年後重遊這所已投入服務的醫院，竟然發現它有如此超前的醫療服務軟硬件設計。

醫院設計著重空間感，如設寬敞的空迴廊，引入大量自然採光減少電燈照明能耗。

筆者與交流團隊的工程師們甫進入醫院，已被該處迴廊式空中花園醫院設計所吸引，敞大的綠色平台透過天窗引入自然光，各處亦放置了風格迴異的藝術品和運用了不同色彩的佈置作設計，為治病者帶來最舒服及愉悅的治療環境。醫院內的不少設施更是超出一般公立醫院想像，如該處設有休閒的咖啡室、外型與外間教堂無異的醫院教堂，更設有一個可容納約50至60人、有護士駐場的小型戲院，供病人及家屬使用，特別為需長期住院但又希望增添日常娛樂的病人帶來方便，實屬非常貼心的設計。

醫院內見到設計經典而莊嚴的小教堂。

醫院即使有數十年歷史，在能源使用上亦與時並進，引入了不少節能減排設施，如設巨大通風閘門可在大堂空間內引入大量室外自然鮮風，有助調節室內環境至減少冷暖氣使用，節省能源。早前新冠肺炎肆虐當地，雖然現時疫情已過，但院內仍有清晰告示提醒進入醫院的市民需佩戴口罩，入口附近亦設有免費口罩供應。

除了照顧病人及家屬的身心健康，醫院亦重視員工士氣，願花心思展示特別畫作為員工打氣，如透過當地「國民保健署」（National Health Service）的簡稱「NHS」，將當中的「S」字繪成超人身上的「S」 ，如形容員工為「超人」，亦是另類提高士氣的方法。院方亦特設數碼電子化的捐款錢箱，巿民可輕鬆拍卡捐款，令籌募經費更方便。

院內特設數碼電子化捐款錢箱以方便市民輕鬆經拍卡作慈善捐款，支持醫院服務發展。

這種「非一般醫院」或許在急需更多空間去增加床位的本港公立醫院來說，似乎是比較奢侈的設計，但相信若建築師或工程師花多點心思，亦可在有限空間中發揮無限想像及創意，設計出讓病人感到更舒適的治病環境。病人情緒若因良好治療環境而得到更適切照顧，想必亦會對緩減病情有莫大幫助。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

