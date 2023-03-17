立場新聞案｜主動問梁頌恆是否愧疚助其自圓其說　鍾：僅訪問技巧

《立場新聞》被指有17篇文章涉煽動案，前總編輯鍾沛權繼續接受盤問，控方今(17日)繼續就兩名流亡人士梁頌恆及張崑陽的訪問及文章作提問，認為訪問梁的作者「特登」引導梁作出對其有利的說法，在梁未能回答時又為梁「自圓其說」，把梁鋪排成有內疚感的「海外鬥士」。鍾稱那些提問只是訪問技巧，又指記者訪問前都會預備問題。



控方又指，《立場》在刊載張崑陽的網誌時，另加一篇內容相若的報道，認為目的是故意增加渠道，讓讀者可「睇完再睇」，從而加強煽動效果。鍾不同意說法，並指因張撰寫的文章有較多政治宣傳，他們刊出兩篇文章，只是想讓關心的讀者可更了解這名政治人物。



主控官伍淑娟就《【專訪】流亡美國 誓爭取金融制裁、救生艇計劃 梁頌恆：盼重返屬於港人的香港》一文作盤問。她簡述梁的背景時指，梁於2016年獲得立法會議席，其後因宣誓時展示 「Hong Kong is not China 」的橫額等被裁定宣誓無效。此後，梁甚少在2019年社會運動出現，未有參加初選，在《國安法》生效前解散了香港民族陣線，其後於2020年9月因衝擊立法會上訴被駁回須即時入獄 4星期 ，再下一次出現便是於2020年12月11日宣布流亡。

伍指梁聲稱被跟蹤等屬虛構

伍指出，梁既無參加初選，在《國安法》生效後又無發表反中亂港的言論，為何他會在專訪提到「有心理準備被通緝」，並質疑梁自言出獄後一直被跟蹤，反映他可能已在政權的「雷達」上的說法是虛構。鍾說梁在其印象中確實持有分離主義，而梁過去的行為、經歷，令梁認為他有理由會被通緝、拘捕的可能性。

梁頌恆於2016年獲得立法會議席，他因宣誓時展示 「Hong Kong is not China 」的橫額等被裁定宣誓無效。（資料圖片）

記者開場白鋪排讀者同情梁

伍又播放有關梁專訪的影像，記者林彥邦開場時提及有人迫於無奈離開其成長的香港，是給予了梁一個「前設」，指梁即使無案在身，都要離開香港，認為林「特登咁鋪排」以讓讀者更同情梁。鍾認為，林的開場白是想講述當時好多香港人離港的心情，他們雖然無案在身，仍憂慮留下會被拘控。

提問為梁塑造海外鬥士形象

伍續指林在專訪過程中，一直帶領著梁，如主動問及梁是否有愧疚感，又問梁會否因為「特別當你個人唔係香港 」而感不開心，梁未能解釋為何他非走不可時，林即提出黎智英被控一事來幫梁「自圓其說」 ，控方質疑林是特登鋪排梁有內疚感、海外鬥士的形象。

鍾指記者會先了解受訪者及準備問題

鍾不同意控方說法，稱這些只是訪問技巧，幫助被訪者更清楚和完整地講出感受及想法，並非好特殊的手法，又指控方盤問時都會提出例子提他去回憶一些事情。至於林是否「特登」，鍾指記者在事前一定要先了解受訪者，再去準備一些問題。

控方指張崑陽有明顯反共及港獨主張

至於由張崑陽撰寫的博客文章：《回應國安法通緝：歷史不留白 真理永在人世間》，伍指閱覽《立場》過去的報道，張的政治立場一直很清晰，帶明顯非常反共主張，及有港獨主張。鍾認為，張不曾直接公開承認他主張香港獨立，但同意張在訪問中會流露分離主義色彩。

刊出兩文讓張有兩渠道發表宣言

伍之後提出，在張被列入國安法通緝名單後，《立場》除了刊登由張所寫的上述文章外，另刊出了一篇關於該文章的報道。伍指出，兩篇文章的內容相似，但博客文章較詳細，故《立場》特別刊出博客文章是為了給予張多一個渠道發表煽動性宣言，讓讀者「睇完再睇」。

控方指張崑陽有明顯反共及港獨主張。(資料圖片)

鍾：只是讓關心的讀者了解這政治人物

鍾不同意，指博客文章給人的觀感多為口號式的政治宣傳，「無咩新嘢」，但可以令關心的讀者了解該政治人物，而非控方所說的加強煽動效果。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)