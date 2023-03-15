立場新聞案｜控方稱結束一黨專政是指推翻中共　鍾：只倡憲制改革

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及網站的註冊公司，被控串謀發布或複製煽動刊物，案件今（15日）在區域法院續。控方指《立場》在報道流亡海外人士的文章中，提及一份名為的《2021 香港約章》，文章內容有提及港獨及推翻中共政府之說，鍾否認說法，控方不禁質疑，該約章內有提「結束一黨專政」，質問鍾這也不代表推翻中央政府？鍾解釋這話只是提倡多黨制度，中共可以透過民主選舉繼續執政，故「結束一黨專政」只是提倡憲制改革，並無推翻中央之意。案件周四（17日）續。



三名《立場》曾報道的流亡海外人士。(詳看下圖)

控方認為約章提出港人抗爭方向

控方代表伍淑娟引述《立場》報道指，羅冠聰、張崑陽、許智峯、梁頌恆等人於2021年3月發起《2021 香港約章》，當中除了梁頌恆，其他人均是在港有案在身、逃離香港的人士。伍指他們提出港人抗爭方向，欲凝聚港人施行國際線，並想推行港獨及推翻中央政府。鍾認為此約章有清晰的政治綱領，圍繞爭取民主、「結束一黨專政」、港人決定自己事務等，從文章未見港獨、推翻中央政府的主張。

鍾：中共可透過民主選舉繼續執政

伍聽罷質疑「結束一黨專政」也不代表推翻中央政府？鍾解釋該約章提倡在中國實施民主，實行多黨競爭，但不代表必然會推翻中共的執政地位，中共可以透過民主選舉繼續執政，故「結束一黨專政」只是提倡憲制上的改革。

鍾同意個別發起人或有分離主義思想

伍續引述約章指「唯有結束中國一黨專政，才可實踐民主和自由的價值」，又提及內蒙古、新疆、台灣等過去有應否受中央管治爭議的地區。鍾認為文章只針對該些地區的權益問題，並無提出分離、獨立的議題。鍾雖同意個別發起人自身或有分離主義思想，但認為約章本身無明顯牽涉中國的分離主義。

涉及3名逃亡人士的專訪。(詳看下文)

否認文章想美化羅

伍之後就17篇文章之一《【倫敦專訪】羅冠聰 一個流亡者，帶著愧疚展開新的戰鬥》盤問，指文章開初提及曾在示威中駕駛「家長車」的移英港人Doris，目的是將其鋪排為與羅為同一類人，指兩人都曾為運動作出貢獻，來英後都懷有內疚感，但仍想為香港出一分力，文章目的是美化羅，突顯羅承擔好大。鍾同意有港人離港後會抱有某種心情，然後再藉以帶出羅，但不同意文章有美化羅之意，這只是作者的觀察、角度。鍾又指，文章明顯想特別關注、描述該些支持、同情反送中的港人離港後的心情，想指出在海外離散香港人的心情。

影像報道畫面需與內容作呼應

庭上其後播放專訪的影像報道，伍指片段中圍繞羅所言，用反修例運動示威畫面、黃之鋒及周庭等人的片段配合，質疑《立場》「好識搵片段配合羅冠聰」。鍾指此為一般影像報道的尋常做法，畫面要與內容作呼應。

配上中文字幕是基本配置

伍另指出，片段配有中文字幕，目的是讓如台灣般聽不懂廣東話，但懂得閱讀中文的觀眾明白報道。鍾指客觀上的確在上述效果，但中文字幕為香港新聞報道基本配置，背後包含好多因素，稱：「簡單黎講有好過無」，並舉例指可能有觀眾「唔想聽聲」，或「開緊會都可以偷偷地睇」等。

許智峯專訪重點是許流亡後的行動

伍其後就《【專訪】舉家流亡海外 許智峯：最親的人安全在側，就放心向政權全面宣戰》盤問，指許在文章中聲稱提供外訪行程予法庭及警方時，一直被告知主題「氣候轉變」，直至抵埗丹麥才獲悉行程被大幅改動，自稱事前並不知情。伍質疑許：「講到唔係立心呃法庭。」並指許有否向法庭說謊會影響讀者對其的信任程度。鍾指這是許自己的說法及回應，專訪的重點應是許作為流亡的政治人物日後的行動，對於流亡安排過程只是簡單回應。

控方指立場容許發布不正確內容

伍進一步質疑，許的說法「理直氣壯」，不曾提及向法庭說謊，僅表示受港府壓迫，為免家人成為人質，唯有去到海外先可以與政權對抗，又指《立場》容許他將不正確內容發佈，目的是更容易讓讀者接受許「理直氣壯」的說法，鍾一概表示不同意。

3名被告依次為：Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲），同被控一項「串謀發布或複製煽動刊物罪」。

案件編號：DCCC265/2022

控方指《立場新聞》涉煽動的17篇文章。(詳看下圖)