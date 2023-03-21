童樂居虐兒案｜女職員粗暴對6童包括掟落軟墊　官稱監禁無可避免

童樂居前年底爆出虐兒醜聞，先後有34名員工被起訴，一名30歲前女職員涉數度襲擊6名幼童。她今（21日）在九龍城裁判法院承認6項虐兒罪，案情披露她曾掌摑從便盤站起身的女童，又曾將吃飯時站立的男童掟在軟墊上，並曾用膠蓋打另一女童臉部等。署理主任裁判官黃雅茵指，涉案控罪數量不少，此類案件都會嚴正處理，即時監禁無可避免，下令被告還押至4月17日判刑，以待索取背景報告。



被告郭愛萍（30歲），被控於2021年11月20日至12月19日間，故意襲擊2歲女童M、1歲男童P、2歲女童S、2歲男童Z、1歲女童AB及一名身份不詳兒童。

被告郭愛萍在九龍城法院承認6項虐兒罪。(資料圖片)

被告曾修畢幼兒教育高級文憑

案情指，郭於2017年在都會大學李嘉誠專業進修學院修畢幼兒教育高級文憑課程，及考取幼兒工作者資格，2018年4月起於童樂居任職幼兒工作者。

將女童M從便盤推下再掌摑

6罪共涉8宗事件，其中女童M在廁所內使用便盤，郭突然走近大力打她頭部，使她從便盤上跌落。郭其後再掌摑M令其頭部後傾撞向石屎牆，又踢她的左腳。

強行張開男童P嘴餵食

針對男童P的事件，郭在活動室內走動時，突然用手拍打與其他幼童坐在一起的P，再從桌上拿起一條毛巾鞭打P臉部。其後郭又再用手掌摑P，並大力將他拉落地下，再打他頭部、推其腿，導致P臉部朝下跌在地上，焦慮地捲起身體。翌日P在吃飯時，郭嘗試拉開P嘴巴強行餵食，令P哭泣，數分鐘後又拍他頭部，再將他的頭向後推，強行將一口食物塞入其口中。

提起女童S拋落地再掌摑

至於女童S事件中，郭見到S在活動室排隊時推了前面的幼童，便走向S拍打其頭部，再推她左臂使其坐下，S後背著地跌倒。一小時後，S跪在地上與其他幼童玩耍時突被郭指住，她隨即爬走，郭便拉著她的衣服將她提起，把她拉到身邊再拋落地上。S掙扎不果，郭用雙腿夾住她掌摑3下，其後推她頭部致其跌倒哭泣。

將男童Z掟落軟墊

郭另因男童Z吃飯時兩度站立，強行戳他手臂及拍打頭部數次令其大哭，郭又將Z從椅子拉下，Z嘗試站立，但遭郭提起並放回椅上。Z貌似哭泣，郭又打他頭部及戳其臉，再將他掟落軟墊。此外，郭在女童AB玩耍時推她胸部致其撞牆，再用膠蓋拍她。AB試圖向她左邊爬，郭又用膠蓋打其臉部，及大力推其下巴令她跌倒哭泣。

掌摑女童強行為她戴上眼罩

另一次事件則針對一名身份不詳女童，當時該幼童在睡床上拍手拍腳，郭隨即掌摑她，再蓋上眼罩。女童嘗試拿掉眼罩，惟遭郭兩度用手背拍臉。郭再為女童戴上眼罩，並再次拍打她的臉。

郭亦涉另一宗童樂居已轉介至區域法院的案件，該案將於4月21日提堂。

案件編號：KCCC88/2022