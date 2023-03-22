三隧分流︱汽車會對「633」收費方案感失望　劃一收費始有效分流

政府今日（22日）公布三隧分流方案，當中第一階段採「633」收費方案。香港汽車會會長李耀培認為只有車費劃一，駕駛者才會優先以路面情況考慮使用哪一條隧道，若以「633」模式，整體使用三條隧道的習慣應不會有大改變，又認為雖然西隧收費下降，但依然偏高，而下降金額則轉嫁到紅隧及東隧用家，對兩條隧道使用者不公平。至於年底實施非繁忙時段劃一收費20元，李耀培非常贊成，認為三隧收費一樣且價錢不高，司機才可不用考慮價錢而就路面情況作出選擇。



運輸及物流局局長林世雄（右二）、運輸署署長羅淑佩（左二）、運輸及物流局副秘書長麥震宇（左一）及運輸署助理署長／策略研究梁世豪（右一）3月22日公布過海隧道擬議收費方案。（盧翊銘攝）

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李耀培形容「633」收費方案只是收費指標，無分流作用。他解釋，要收費相同才會有分流作用，司機才會因應路面情況而選擇隧道過海，而新方案雖然費用上有調整，東隧及紅隧會因價格相同而起到少許分流作用，整體使用三條隧道的習慣應不會因第一階段方案而有所改變。

西隧只減$15難吸引駕駛者轉用

他提到政府8月收回西隧專營權，去年曾提到會有大幅的措施，結果只是費用下調15元，依然是偏高，難吸引駕駛者使用，而且當中10元及5元分別轉嫁到紅隧及東隧的收費當中，對常用紅隧及東隧的司機而言其實是加了價，認為並不公平。

香港汽車會會長李耀培認為要價格相同才會有分流的作用，司機才會因應路面情況而選擇隧道過海。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

至於目標年底前實施的第二階段當中，三條隧道在非繁忙時段劃一收費20元，李耀培對此表示非常讚成，認為三隧收費一樣，而且價錢不高，駕駛者在選擇隧道時可不用考慮到價錢的因素，就路者情況而作出選擇。不過他亦指出塞車最嚴重時的繁忙時間時反而無劃一收費，期望局方可以再作解釋原因。

黃保強認為，非繁忙時間私家車過海收費低過的士過海隧道收費是鼓勵乘客搭白牌車，助長非法白牌車非法奪取的士過海乘客，削弱的士競爭力。（林靄怡攝/資料圖片）

的士商會憂非繁忙時間私家車收費低於的士將助長白牌車

私家車在非繁忙時段雖然劃一收20元過海隧道收費，的士則收25元。香港的士商會主席黃保強認為，非繁忙時間私家車收費低過的士是鼓勵乘客搭白牌車，助長非法白牌車非法奪取的士過海乘客，削弱的士競爭力，他指政府應鼓勵市民乘搭的士等交通工具過海，而不是駕駛私家車，希望私家車晚上收25元或的士晚上調低隧道收費。