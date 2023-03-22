三隧分流︱汽車會對「633」收費方案感失望 劃一收費始有效分流
撰文：馬煒傑
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政府今日（22日）公布三隧分流方案，當中第一階段採「633」收費方案。香港汽車會會長李耀培認為只有車費劃一，駕駛者才會優先以路面情況考慮使用哪一條隧道，若以「633」模式，整體使用三條隧道的習慣應不會有大改變，又認為雖然西隧收費下降，但依然偏高，而下降金額則轉嫁到紅隧及東隧用家，對兩條隧道使用者不公平。至於年底實施非繁忙時段劃一收費20元，李耀培非常贊成，認為三隧收費一樣且價錢不高，司機才可不用考慮價錢而就路面情況作出選擇。
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李耀培形容「633」收費方案只是收費指標，無分流作用。他解釋，要收費相同才會有分流作用，司機才會因應路面情況而選擇隧道過海，而新方案雖然費用上有調整，東隧及紅隧會因價格相同而起到少許分流作用，整體使用三條隧道的習慣應不會因第一階段方案而有所改變。
西隧只減$15難吸引駕駛者轉用
他提到政府8月收回西隧專營權，去年曾提到會有大幅的措施，結果只是費用下調15元，依然是偏高，難吸引駕駛者使用，而且當中10元及5元分別轉嫁到紅隧及東隧的收費當中，對常用紅隧及東隧的司機而言其實是加了價，認為並不公平。
至於目標年底前實施的第二階段當中，三條隧道在非繁忙時段劃一收費20元，李耀培對此表示非常讚成，認為三隧收費一樣，而且價錢不高，駕駛者在選擇隧道時可不用考慮到價錢的因素，就路者情況而作出選擇。不過他亦指出塞車最嚴重時的繁忙時間時反而無劃一收費，期望局方可以再作解釋原因。
的士商會憂非繁忙時間私家車收費低於的士將助長白牌車
私家車在非繁忙時段雖然劃一收20元過海隧道收費，的士則收25元。香港的士商會主席黃保強認為，非繁忙時間私家車收費低過的士是鼓勵乘客搭白牌車，助長非法白牌車非法奪取的士過海乘客，削弱的士競爭力，他指政府應鼓勵市民乘搭的士等交通工具過海，而不是駕駛私家車，希望私家車晚上收25元或的士晚上調低隧道收費。