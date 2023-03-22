三隧分流｜8.2先推「633」收費　西隧減60元　紅隧東隧加至30元

政府今年8月2日將收回西區海底隧道經營權，屆時三條過海隧隊經營權將掌握在政府手中。運輸及物流局局長林世雄今日（22日）公布最新「三隧分流」方案，並增設「不同時段不同收費」政策，分兩階段實施，8月2日先行私家車「633」收費，即西隧由75元減價至60元，紅隧由20元加至30元，東隧則由25元加至30元；不遲於年底會推出「不同時段不同收費」安排，方案下周交立法會審議。



林世雄表示，當踏入第二階「不同時段不同收費」，屆時繁忙時段紅隧、東隧最高收費將增至40元，換言之，「633」收費安排可能只維持不足4個月。



運輸及物流局局長林世雄（右二）、運輸署署長羅淑佩（左二）、運輸及物流局副秘書長麥震宇（左一）及運輸署助理署長／策略研究梁世豪（右一）3月22日公布過海隧道擬議收費方案。（盧翊銘攝）

新修訂後的建議，今年8月2日起，西隧私家車收費由75元減價15元至60元，紅隧東隧則增至30元，即分別加10元及5元。至於的士方面則建議劃一25元全日固定收費，而的士乘客若非在過海的士站上車，則須支付去程及回程隧道費、即整段車程合共50元。

而商用車輛例如貨車等亦有新收費，日後三隧會劃一只收50元。

運輸署助理署長(策略研究)梁世豪則稱，西隧減價、紅東隧加價後，隧道收費差距會收窄，減少私家車因要選擇較便宜收費隧道而要兜路的情況；的士全日劃一收25元亦可避免無載客的士集中使用紅隧東隧的情況。

年底非繁忙時段 三隧劃一只收20元

不過，根據運輸局說法，政府將不遲於今年底推出第二階段過海隧道收費，即「不同時段不同收費」安排，屆時視乎時段，紅隧東隧收費在星期一至六將提升至最多40元，相對三隧在一般時段將劃一收費30元，非繁忙時間亦可減至劃一20元。因此，8月2日實施的「633」收費或只能維持不足4個月。