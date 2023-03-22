三隧分流｜拆解不同時段不同收費　塞車38分鐘已多付40元隧道費

撰文：何瑞芬
出版：更新：

運輸及物流局局長林世雄今（22日）宣布，於8月2日收回西區海底隧道經營權當天，會推出「三隧分流」方案，西隧減價而紅隧、東隧都會加價，並在今年底前推出第二階段的「不同時段不同收費」，加入「繁忙時段」與「非繁忙時段」，並增設「過渡時段」以每兩分鐘兩元遞增或遞減方式收費，對一般駕駛者而言相信甚為複雜。

簡單而言，駕駛者若在非繁忙時段打算過海，倘不幸行錯路「兜多幾個圈」而落入「過渡時段」收費，相差不足20分鐘收費已可相差近20元；倘更不幸在「過渡時段」已遇上交通擠塞，在最極端情況下，僅相差超過38分鐘就要多付40元隧道費。

《香港01》在下文為讀者拆解「不同時段不同收費」最新安排。

▼「三隧分流」新方案8.2實施　紅隧3.22情況▼

+16

駕駛者要知道如何收費，首先要理解「不同時段不同收費」安排，據運輸局今日公布，該安排收費方式將分星期一至六，以及星期日和公眾假期兩種收費，在這兩個收費模式之下，再加設設上、下午的「繁忙時段」、「一般時段」及「非繁忙時段」，中間又增加「過渡時段」收費，以過渡至上述三個時段。

「魔鬼在細節」的「過渡時段」，是以每兩分鐘遞加或遞減兩蚊的方式進行，例如在非繁忙時段過渡至繁忙時段收費，會每兩分鐘加兩蚊；反之在繁忙時段過液至非繁忙時段或一般時段，則每兩分鐘減兩蚊。

在星期一至六，三隧收費在繁忙時段時，以私家車為例，西隧是60元，紅隧、東隧分別是40元；但最便宜的非繁忙時間，三條隧道劃一收費20元，即現時紅隧的收費水平。換言之，駕駛者只需要把握住非繁忙時間過海，即使行西隧，其來回收費亦可控制在最低40元。

▼「三隧分流」新方案8.2實施　西隧3.22情況▼

+2

不過，「兩分鐘跳兩蚊」的安排，收費跨度「可大可小」，《香港01》假設幾個情況下，解構相關收費差距：

情況一：平日早上過渡時間（07:30至08:08）經西隧過海

假設私家車司機可在7時30分或之前通過收費亭或將來易通行的「龍門架」，可享最便宜的非繁忙時段收費，即20元；

不過，萬一當日不幸遇到交通意外、或車流量太多致塞車延誤，司機在7:45分才通過隧道時，收費已增至34元，萬一不幸到8時08分後才到隧道範圍，收費已跳升至最貴的繁忙時段、即60元。即短短38分鐘內，已可相差最多40元，過海收費差距足夠駕駛者吃一個早餐。

相差時間：逾38分鐘

相差收費：40元

情況二：平日早上過渡時間（07:30至08:08）經紅隧過海

紅隧過去一直是最繁忙的過海隧道，據前運輸及房屋局在2018年、即新冠疫情及反修例示威浪潮前的數據，紅隧南行往港島方向，平均需時31分鐘、北行往九龍則需36分鐘，車流更不時倒灌至區內其他路段，延誤30分鐘是等閒。

由於紅隧及東隧的繁忙時間收費水平較西隧低，即收40元，故政府設定的「過渡時間」亦較西隧的38分鐘少，只有18分鐘，加之紅隧「塞車」特色，「遲來一秒鐘」已錯過最平收費時段。

假設司機希望以非繁忙收費20元過紅隧，則要務必確保在7時30分前經過收費亭或將來易通行的「龍門架」，但不幸塞車，則每兩分鐘要加兩元，遲15分鐘收費已來到34元，遲18分鐘以上，則要支付繁忙時段收費40元，兩者相差一倍。

相差時間：逾18分鐘

相差收費：20元

情況三：星期日或公眾假期出遊

新安排下星期日及公眾假期有另一套收費只有早晚非繁忙時段劃一收20元，其餘則劃一收25元，三段時段之間設兩節只有4分鐘的「過渡時段」。

假設司機與家人周末飲完早茶後，駕車過海遊玩，若預計在早上10時許左右通過任何一條過海隧道，於10時11分前只需收20元，但遲4分鐘後則收費25元。

相差時間：逾4分鐘

相差收費：5元

▼「不同時段不同收費」價目表▼

政府不認為有司機停車等最佳時間過海 「西隧你見有邊度可以停？」

相隔十多分鐘、收費則可相差十多元，倘有司機在隧道附近慢駛甚至停車，等候「最佳時間」過海，當局會如何處理？運輸署署長羅淑佩在記者會則表示，現時隧道範圍無太大機會讓駕駛者等，「西隧你見有邊度可以停？」

她又稱，隧道公司及警方會在初期特別留意情況，未來亦會檢視是否有其他科技或措施協助駕駛者盡快適應。

+4

運輸署署長有權每半年調整一次收費

此外，運輸局文件提及，由於「不同時段不同收費」調節隧道交通的成效，取決於能否在繁忙時間過海交通需求達高峰時，故需因應情況適時靈活地有效按需要調整繁忙時段時間或收費水平，故局方建議賦權運輸署署長每6個月可作出微調，包括繁忙時段的時間、收費水平和總時限。

羅淑佩表示，在微調上考慮會十分嚴謹，但每6個月微調並不意味每6個月就會有加幅，「甚至若交通情況係好係可以下調，每一次建議係3蚊，最多累積15蚊」，但詳細尚須立法會同意。

三隧分流收費何時實施？

2023年8月2日收回西隧專營權當日起，私家車／的士／商用車輛三隧收費詳情請看。

三隧分流不同時段不同收費是什麼？

政府稱將在不遲於今年底開始，實施不同時段收取不同收費，星期一至六（不包括公眾假期），包括有早上繁忙時段/晚上繁忙/一般時段/非繁忙時間，分開4個時段分費，詳盡不同時段的收費請看

三隧分流｜當局曾考慮劃一收費　林世雄：新定價較溫和可取三隧分流｜分階段實施　首年西隧60元　紅隧東隧各收30元三隧分流｜8.2先推「633」收費　西隧減60元　紅隧東隧加至30元三隧分流｜西隧紅隧東隧新收費　哪時段起每2分鐘遞加$2一文看清
運輸署
運輸及物流局
林世雄
紅隧
01 Video
我主場