三隧分流｜拆解不同時段不同收費　塞車38分鐘已多付40元隧道費

運輸及物流局局長林世雄今（22日）宣布，於8月2日收回西區海底隧道經營權當天，會推出「三隧分流」方案，西隧減價而紅隧、東隧都會加價，並在今年底前推出第二階段的「不同時段不同收費」，加入「繁忙時段」與「非繁忙時段」，並增設「過渡時段」以每兩分鐘兩元遞增或遞減方式收費，對一般駕駛者而言相信甚為複雜。



簡單而言，駕駛者若在非繁忙時段打算過海，倘不幸行錯路「兜多幾個圈」而落入「過渡時段」收費，相差不足20分鐘收費已可相差近20元；倘更不幸在「過渡時段」已遇上交通擠塞，在最極端情況下，僅相差超過38分鐘就要多付40元隧道費。



《香港01》在下文為讀者拆解「不同時段不同收費」最新安排。



▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼



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駕駛者要知道如何收費，首先要理解「不同時段不同收費」安排，據運輸局今日公布，該安排收費方式將分星期一至六，以及星期日和公眾假期兩種收費，在這兩個收費模式之下，再加設設上、下午的「繁忙時段」、「一般時段」及「非繁忙時段」，中間又增加「過渡時段」收費，以過渡至上述三個時段。

「魔鬼在細節」的「過渡時段」，是以每兩分鐘遞加或遞減兩蚊的方式進行，例如在非繁忙時段過渡至繁忙時段收費，會每兩分鐘加兩蚊；反之在繁忙時段過液至非繁忙時段或一般時段，則每兩分鐘減兩蚊。

在星期一至六，三隧收費在繁忙時段時，以私家車為例，西隧是60元，紅隧、東隧分別是40元；但最便宜的非繁忙時間，三條隧道劃一收費20元，即現時紅隧的收費水平。換言之，駕駛者只需要把握住非繁忙時間過海，即使行西隧，其來回收費亦可控制在最低40元。

▼「三隧分流」新方案8.2實施 西隧3.22情況▼



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不過，「兩分鐘跳兩蚊」的安排，收費跨度「可大可小」，《香港01》假設幾個情況下，解構相關收費差距：

情況一：平日早上過渡時間（07:30至08:08）經西隧過海



假設私家車司機可在7時30分或之前通過收費亭或將來易通行的「龍門架」，可享最便宜的非繁忙時段收費，即20元；

不過，萬一當日不幸遇到交通意外、或車流量太多致塞車延誤，司機在7:45分才通過隧道時，收費已增至34元，萬一不幸到8時08分後才到隧道範圍，收費已跳升至最貴的繁忙時段、即60元。即短短38分鐘內，已可相差最多40元，過海收費差距足夠駕駛者吃一個早餐。

相差時間：逾38分鐘

相差收費：40元

情況二：平日早上過渡時間（07:30至08:08）經紅隧過海



紅隧過去一直是最繁忙的過海隧道，據前運輸及房屋局在2018年、即新冠疫情及反修例示威浪潮前的數據，紅隧南行往港島方向，平均需時31分鐘、北行往九龍則需36分鐘，車流更不時倒灌至區內其他路段，延誤30分鐘是等閒。

由於紅隧及東隧的繁忙時間收費水平較西隧低，即收40元，故政府設定的「過渡時間」亦較西隧的38分鐘少，只有18分鐘，加之紅隧「塞車」特色，「遲來一秒鐘」已錯過最平收費時段。

假設司機希望以非繁忙收費20元過紅隧，則要務必確保在7時30分前經過收費亭或將來易通行的「龍門架」，但不幸塞車，則每兩分鐘要加兩元，遲15分鐘收費已來到34元，遲18分鐘以上，則要支付繁忙時段收費40元，兩者相差一倍。

相差時間：逾18分鐘

相差收費：20元

情況三：星期日或公眾假期出遊



新安排下星期日及公眾假期有另一套收費，只有早晚非繁忙時段劃一收20元，其餘則劃一收25元，三段時段之間設兩節只有4分鐘的「過渡時段」。

假設司機與家人周末飲完早茶後，駕車過海遊玩，若預計在早上10時許左右通過任何一條過海隧道，於10時11分前只需收20元，但遲4分鐘後則收費25元。

相差時間：逾4分鐘

相差收費：5元

▼「不同時段不同收費」價目表▼



政府不認為有司機停車等最佳時間過海 「西隧你見有邊度可以停？」

相隔十多分鐘、收費則可相差十多元，倘有司機在隧道附近慢駛甚至停車，等候「最佳時間」過海，當局會如何處理？運輸署署長羅淑佩在記者會則表示，現時隧道範圍無太大機會讓駕駛者等，「西隧你見有邊度可以停？」

她又稱，隧道公司及警方會在初期特別留意情況，未來亦會檢視是否有其他科技或措施協助駕駛者盡快適應。

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運輸署署長有權每半年調整一次收費

此外，運輸局文件提及，由於「不同時段不同收費」調節隧道交通的成效，取決於能否在繁忙時間過海交通需求達高峰時，故需因應情況適時靈活地有效按需要調整繁忙時段時間或收費水平，故局方建議賦權運輸署署長每6個月可作出微調，包括繁忙時段的時間、收費水平和總時限。

羅淑佩表示，在微調上考慮會十分嚴謹，但每6個月微調並不意味每6個月就會有加幅，「甚至若交通情況係好係可以下調，每一次建議係3蚊，最多累積15蚊」，但詳細尚須立法會同意。