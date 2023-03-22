三隧分流｜西隧紅隧東隧新收費　哪時段起每2分鐘遞加$2一文看清

政府預計今年8月2日實施「三隧分流」新方案，當日起三條過海隧道私家車將採取「633」收費，西隧由原本75元減至60元，紅隧及東隧則加至30元，分別加價10元及5元。港府同時目標今年底前推出「不同時段不同收費」政策，三條隧道會設「過渡時段」，星期一至六臨近繁忙時間會以每兩分鐘加2元的方式，遞增至西隧60元、紅隧東隧40元；反之繁忙時間過後則會以「每兩分鐘減2元」遞減至非繁忙時間可減至劃一20元。西隧紅隧東隧新收費，複雜的每2分鐘加$2，《香港01》整合方案，一文看清兼拆解。



▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼



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▼階段一：「633」收費方案▼



實施時間：

今年8月2日起至第二階段實施

收費方法：

1、西隧私家車收費由75元減價15元至60元，紅隧東隧則增至30元，即分別加10元及5元；

2、的士全日固定方劃一收25元，而的士乘客若非在過海的士站上車，則須須支付去程及回程隧道費、即整段車程合共50元。

▼階段二：「不同時段不同收費」▼



實施時間：不遲於2023年年底

收費方式：

1、分星期一至六；以及星期日和公眾假期兩種收費；

2、將分上下午「繁忙時段」、「一般時段」及「非繁忙時段」，當中設「過渡時段」收費，以過渡至上述三個時段；

3、所謂「過渡時段」，以星期一至六收費為例，臨近繁忙時間會以「每兩分鐘加2元」的方式遞增至西隧60元、紅隧東隧40元；反之繁忙時間過後則會以「每兩分鐘減2元」遞減至一般時間收費的劃一30元或非繁忙時間的劃一20元。

收費表一覽：

▼「不同時段不同收費」下星期一至六的西隧收費▼



▼「不同時段不同收費」下星期一至六的紅隧及東隧收費▼



▼「不同時段不同收費」下星期日及公眾假期的劃一收費▼

