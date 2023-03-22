港鐵可加可減｜田北辰批公式無變扣減濕碎：包裝完美拆開全部空氣

港鐵票價可加可減調整機制檢討昨日（21日）出爐，雖與物業發展利潤掛鈎，但最終只較舊方案多最多再壓低0.2個百分點加幅。實政圓桌立法會議員田北辰批評新方程式實際無變：「係包裝完美禮盒，滿懷歡喜拆開，全部空氣幾粒糖仔。」



他又認為機制應包括其他經常性收入利潤，例如租金及廣告收益等，亦不同意運輸及物流局局長林世雄所指的0.2個百分點扣減是「生生世世」說法：「港鐵加價都生生世世，搭車啲人點睇？我日日過海十幾廿年都嚇死人，我同你計下我條數呀！」



▼3月21日 港鐵票價調整機制沿用十多年▼



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田北辰今早（23日）在電台節目回應港鐵票價機制新方案，形容是「包裝完美禮盒，滿懷歡拆開，全部空氣幾粒糖仔」，又稱其在回應市民上，公關手段做到100分，但實際方程式「一啲都冇變」。

他表示，新方程式只會較舊方程式多最多0.2個百分點扣減的扣減，即港鐵物業利潤賺100億還是1000億元，也只會扣減多多0.2個百分點：「濕碎到費時同佢拗，假包裝！」他又認為方程式應包括其他經常性收入利潤，例如租金及廣告收益等：「嗰個最緊要，竟然唔計，明眼人睇到好荒謬。」

田北辰反問林世雄：港鐵加價都生生世世 搭車啲人點睇？

對於局長林世雄稱「0.2%的扣減生生世世影響車票」，當中有複利效應，田北辰則回應指，港鐵加價也是「生生世世加，搭車啲人點睇？」，又反問林世雄：「你每年加好似好少，一路累加，我日日過海十幾廿年都嚇死人，我同你計下我條數呀！」

至於新服務表現安排改以罰夠2,500萬元即推半價優惠日，取代原來3%車程回贈，田北辰認為事故發生在平日影響最嚴重，周末半價是「頭痛醫腳，對象錯哂」，建議應一個月內作約15%扣減，令人人都受惠，亦認為港鐵高層花紅亦應在罰款機制中作一定承擔。

▼3月21日 港鐵票價調整機制公布▼



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港鐵票價結構關注組稱檢討「小修小補兼取巧」

港鐵票價結構關注組成員紀俊安則認為，今次檢討修訂只屬「小修小補兼取巧」，因最多只較舊方程式扣減多0.2%。他又認為，罰款機制以周末做半價優惠，未能讓平日繁忙時間受影響的乘客感受真正補償，無3%車程回贈來得實際，市民未必好受惠。

最新可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（最多0.8%） *



*計入港鐵物業利潤機制，視乎利潤介乎0.6%至0.8%

