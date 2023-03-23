減肥藥｜深水埗診所人龍散　涉事醫生稱不識排隊人：睇咗病先開藥

衞生署及警方昨日（22日）突擊搜查深水埗元洲街一間診所，更懷疑有人獲取須醫生處方減肥藥後轉售。今早（23日）診所外，原先每日也有的人龍消失，涉事診所醫生電話回覆查詢稱不認識排隊人士，亦未聽過有人轉售藥物，指有關方面昨日的搜查是「例行巡查」，又稱不方便透露基於什麼準則處方有關減肥藥：「要睇咗病人先知。」



深水埗元洲街一間診所過往每日有數十人排隊等看醫生，據稱懷疑有人從醫生手中獲取減肥藥Panbesy，以作轉售用途。衞生署及警方昨日採取聯合行動，突擊搜查有關診所，調查仍在繼續，暫時未有人被捕。

記者今到涉事診所外視察，昔日排隊「睇醫生」人龍不再，診所內亦只有零星兩三名病人求醫。記者致電診所醫生查詢，該名醫生稱「完全唔知」外面排隊人龍，亦稱不認識該些排隊人士，但承認該款減肥藥是處方藥，診所有存備，但未聽過有人轉售牟利。至於昨日衞生署及警方調查，他稱：「只係check吓啲嘢有冇問題，係例行巡查。」

問及基於何準則會處方該款減肥藥，該名醫生指不方便透露，但稱：「要睇咗病人先知。」衞生署昨提醒市民，切勿將醫生處方藥物轉交或轉售予他人，否則即屬違法，病人在診症後獲得的處方藥物，應按醫生指示服用。

衞生署稱，Panbesy含有「α-α-二甲基苯乙基胺」，是用於短期治療中度至嚴重肥胖的藥物。「α-α-二甲基苯乙基胺」的副作用包括失眠，顫抖、心跳過速、性功能障礙及心肌梗塞，亦曾有報道指服用「α-α-二甲基苯乙基胺」會引致突然死亡。

該署強調，「α-α-二甲基苯乙基胺」（或Panbesy）是危險藥物，不應長期服用，病人從醫生獲取有關藥物後，必須嚴格遵從醫生指引服用，不應轉售（包括無償供應）有關藥物予他人。

根據《危險藥物條例》（第134章），「α-α-二甲基苯乙基胺」屬危險藥物，販運危險藥物即屬違法。一經定罪，最高可處罰款500萬元及終身監禁。