減肥藥｜衞生署突擊搜查深水埗人氣診所　警告轉售處方藥物屬違法

深水埗元洲街一間診所近期每日有數十人排隊看醫生，據稱絕大部份為求醫取得處方減肥藥Panbesy，當中包括內地旅客，部份稱屬代購。衞生署今日（22日）與警方採取聯合行動，突擊搜查該間診所，調查仍在繼續，暫時未有人被捕。署方指該藥有嚴重副作用，病人必須嚴格遵從醫生指引服用；並警告將醫生處方藥物轉交或轉售予他人即屬違法



Panbesy治療中度至嚴重肥胖 有突然死亡報道

衞生署表示，Panbesy含有「α-α-二甲基苯乙基胺」，是用於短期治療中度至嚴重肥胖的藥物。「α-α-二甲基苯乙基胺」的副作用包括失眠，顫抖、心跳過速、性功能障礙及心肌梗塞，亦曾有報道指服用「α-α-二甲基苯乙基胺」會引致突然死亡。

發言人強調，「α-α-二甲基苯乙基胺」（或Panbesy）是危險藥物，不應長期服用；病人從醫生獲取有關藥物後，必須嚴格遵從醫生指引服用，不應轉售（包括無償供應）有關藥物予他人。署方提醒市民，切勿將醫生處方藥物轉交或轉售予他人，否則即屬違法；病人在診症後獲得的處方藥物，應按醫生指示服用。

該署指出，根據《危險藥物條例》（第134章），「α-α-二甲基苯乙基胺」屬危險藥物，販運危險藥物（包括非法銷售或進出口）即屬違法。一經定罪，最高可處罰款500萬元及終身監禁。