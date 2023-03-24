三隧分流︱紅隧加價　小巴業料車費加$2　速遞業預告加價或達2成

三隧分流方案下，商用車隧道費劃一收50元，小巴業界認為「唔公道」，指塞車成因是私家車而非商用車，日後使用紅隧的小巴線每程10元加至50元，但因客源等原因會維持原有路線，每名乘客車費或貴一至兩元：「如果政府一意孤行我哋梗係要加落乘客身上啦。」



速遞業界亦認為新收費方案不合理，商用車隧道費劃一收30至35元業界會較為容易接受，指業內大多是中小企，新方案對他們而言是百上加斤，成本大增，費用的加幅最後亦會轉嫁到消費者身上，經紅隧運送的接單須加價一至兩成。



▼「三隧分流」新方案8.2實施 紅隧3.22情況▼



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公共小型巴士總商會主席凌志強今日（24日）在電台節目表示，認為新收費方案對小巴業界不公平：「塞車係私家車吖嘛，唔係我哋商用車。」他指，使用紅隧的小巴隧道費由10元加至50元，加了40元，而司機因為客源等原因，不會因為價格不同而轉行其他路線以使用較便宜的隧道，只能將成本轉嫁到乘客身上，每名乘客車費或貴一至兩元。

凌志強指會將成本轉嫁到乘客身上，每名乘客車費或貴一至兩元。，（張浩維攝/資料圖片）

香港速遞業協會會長吳江亦認為新收費方案對速遞業不合理，指業界「用開邊條（隧道）就續用邊條」，加上紅隧有地理位置優勢，接近銅鑼灣，較為方便，故不會因紅隧加價轉線。他指，商用車收費如是30至35元，業界會較為容易接受，而日後隧道費加幅最後亦會轉嫁到消費者身上，又指速遞業大多是中小企，認為政府應在疫後鼓勵經濟活動，但新方案對他們而言是百上加斤，成本大增。