播錯國歌︱港協指引連結導向中文版　檔案名亂碼　外國機構下載難

涉及港隊的國際體育比賽接連發生播錯國歌事件，上月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽大會再次將中國國歌播錯為反修例歌曲。有消息稱，香港冰協當時電郵通知國際冰球總會國歌的正確網站，但國際冰球總會稱無法下載正確國歌，



按港協暨奧委會去年向體育總會發出的指引下載正確國歌連結，發現海外主辦方要下載正確國歌亦有不少困難，當按入連結會開啟了中央人民政府網站，語言是簡體中文，轉語言後會跳回主頁，要找到下載正確國歌的頁面不容易。另外，下載國歌後檔案的名稱亦有機會會因為語言問題而變成亂碼。



根據港協暨奧委會事發後3日的新聞稿，指香港冰協未有跟隨指引在出發比賽前索取載有國歌檔案的工具包，數日後又再發稿，改稱體育總會可索取工具包或自行下載國歌，惟認為冰球隊領隊沒按指引再次核對國歌，更指摘香港冰協對如何向主辦單位提供國歌「始終避而不答，沒有交代詳情」，相信冰協無按指引行事。

翻看去年11月港協暨奧委會去年向體育總會發出的指引文件，當中提到港協暨奧委會向體育總會提供一個工具包，當中包括兩份儲存正確國歌的電腦硬碟或USB及兩面區旗，而當中亦提到港協暨奧委會鼓勵體育總會使用由其提供的工具包，另外亦可以由指引中的連結直接跳到中央人民政府網站下載國歌使用，及自行採購區旗，惟必須確保所使用的版本正確。

記者根據指引的連結按入，會跳到中央人民政府網站，不過網頁的語言是簡體中文，對於海外賽事的主辦方而言要下載正確的國歌有一定的難度。而即使下載了正確WAV檔案，亦有機會因為輸入法或電話語言的問題而令檔案名稱會變成亂碼。

如轉至中央人民政府官網英文版首頁時，卻會直接彈回主頁，搜尋National Anthem要在第八個結果才可下載《義勇軍進行曲》，而假如主辦方搜尋Hong Kong National Anthem則不會有任何結果；而另一個方法可以找到《義勇軍進行曲》，但要先到頁面的最下，在「ARCHIVE」的條目中選擇「China ABC」，便可找到National Anthem，在內就有《義勇軍進行曲》可以下載，便可取得一個名為「Instrumental」的MP3檔，打開後在播放器內顯示的名稱依然會是亂碼，但可以播放。