港鐵可加可減｜林世雄稱新機制已平衡各方：希望明白我哋用心良苦

港鐵票價可加可減機制檢討結果出爐，生產力因素與港鐵物業發展利潤掛鈎元素後也最多只能多壓低0.2個百分點票價加幅。運輸及物流局局長林世雄今日（25日）在電台節目表示，檢討後機制已回應市民訴求，但當局亦要顧及港鐵財政穩健，才可加大力度更新愈趨老化的系統，認為現時做法已平衡各方：「希望市民明白我哋嘅用心良苦。」



對於有學者認為，港鐵票價加幅很大機會繼續「只加不減」，他表示，新的方程式會影響到基本票價，當港鐵的物業利潤愈大，票價加幅便會減少。



▼3月21日 港鐵票價調整機制沿用十多年▼



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林世雄早上在港台節目表示，當局與港鐵商討時，已盡了很大努力，形容現時將港鐵物業發展利潤加入生產力因素，是「突破」，並能達到三大目標：

1/ 希望為市民提供穩定的票價

2/ 希望將港鐵利潤放入方程式中，「呢方面喺出面嘅聲音係強烈，我哋係聽到」

3/ 要維持港鐵長期財政穩健和可持續性，尤其是鐵路系統愈趨老化，故要投放許多資源，維修和做資產更新，否則便不能再有安全、可靠、有效率的服務



生產力因素的安排（立法會文件）

最新可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（最多0.8%） *



*計入港鐵物業利潤機制，視乎利潤介乎0.6%至0.8%



運輸及物流局長林世雄。（資料圖片／張浩維攝）

林世雄稱要顧及港鐵財政 才可加大力度更新趨老化系統

被問到為何不將港鐵整體利潤計算在內，林世雄表示，港鐵近年已有虧損，預計鐵路系統老化後，要投放更多資源維修，認為鐵路有利潤的空間已很低，甚至會出現更嚴重的虧蝕：「如果我哋放埋呢個利潤、鐵路營運嗰部份落去，有人又會同我講……我哋唔可以咁樣揀，我亦都聽到好多聲音，港鐵賣樓都賺大錢，所以放咗呢個因素落去，作為呢個票價掛鉤。」他又稱：「希望市民明白我哋嘅用心良苦啦！」

對於有學者認為新方程式下，港鐵票價很大可能會繼續只加不減，他表示，當港鐵香港物業發展的利潤愈高時，其票價加幅會減少，是累進式扣減，而以往的利潤分享只是優惠，無法影響到基本票價，故新方程式是有突破：「𠵱家0.6%去到0.8%，每減一個數，其實對個基本票價係減咗，生生世世有compound effect，其實整個數字唔係少㗎。」

▼3月21日 港鐵票價調整機制公布▼



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現行新罰則安排。

港鐵事故罰款亦有改變，雖然罰款由2,500萬提升至4,000萬，在繁忙時間發生事故的罰款額亦會增加兩成，但卻只會在周末提供「特別車費日」，即全日車費半價，有批評周末推優惠令最受影響的打工仔不能受惠。

「特別車費日」在周末周日可令市民有獲得感

林世雄回應指，已聽到有關意見，但認為在周末整天車費半價，可令市民、乘客更有獲得感，全日總動員出遊的獲得感更大，故認為方案可取。他續指，若在周一至五提供優惠，將票價「減得太多」，會將原本已擠塞的港鐵更塞，亦有可能會影響到其他交通工具。