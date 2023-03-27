政府訂購口罩惟貨品未達標　入稟向供應商追預支的1650萬元

2020年新冠病毒流入香港，全城一度鬧「口罩荒」，港府需於全球採購口罩及消毒用品等物資。一間本地口罩公司被指曾與港府簽訂合約製造逾270萬個醫學口罩，但因規格未能符合國際認可的標準遭退貨。港府上周五（24日）入稟高等法院指，該口罩公司至今尚未退款，遂興訟追討近1650萬港元及其他利息。



原告為律政司司長，代表政府物流服務署署長；被告則為Refan Hong Kong Limited。入稟狀指，物流署於2020年先後與被告簽署兩份協議，首份合同以約721萬元訂購約100萬個口罩（平均每個7.2元），第二份合同則以935萬元訂購170萬個口罩（平均每個5.3元）。

入稟狀又指，被告在2020年3月交貨，但欠其中12,000個口罩，並於同月退回6.6萬元，故最終物流署只收到270.2萬個口罩，及支付了1649.8萬元。但該些口罩未達「可商售品質」標準，其過濾病毒效能比國際認可標準所規定的要求95%低，港府遂按規定通知被告退貨及退款。惟被告至今尚未退還近1650萬元，故港府入稟向其連本帶利追討欠款。

案件編號：HCA450/2023